Com ha quedat l'obligació de tenir assegurança? Què cobreix?

L’obligació de l’assegurança per als propietaris de gossos s’estableix en l’article 30.3 de la Llei de Benestar Animal. Segons aquest article, el propietari del gos haurà de contractar i mantenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, que inclogui en la seva cobertura les persones responsables de l'animal, per un import de quantia suficient per sufragar les possibles despeses derivades, que s'establirà reglamentàriament. Per tant, ens trobem que la llei ha entrat en vigor, i amb ella, semblaria que també aquesta obligació d’assegurança. El que passa és que encara no s’ha aprovat el reglament de desenvolupament de la llei, que serà la que establirà el contingut concret d’aquesta assegurança. Això suposa que, fins que no s’aprovi aquest reglament, no és exigible amb caràcter general l’obligació de tenir una assegurança pel gos, i així també ho ha declarat el Ministeri. Cal tenir en compte que, en el cas dels gossos potencialment perillosos, ja existeix aquesta obligació d’assegurança, que ara s’estén a tots els gossos en general.

L'assegurança ha de cobrir un mínim de capital?

Fins que no es desenvolupi reglamentàriament la llei, no se sabrà quina quantia mínima ha de cobrir l’assegurança. A efectes orientatius, en la normativa referent als gossos potencialment perillosos la cobertura mínima s’estableix en 120.000 euros.

En l’assegurança de la llar tinc RC que fins ara em cobria també qualsevol incident ocasionat per la meva gossa, amb la nova llei ara aquesta cobertura la perdo i haig de fer una nova assegurança?

Caldrà veure, una vegada que s’aprovi el reglament de desenvolupament de la llei, si la cobertura de les assegurances de la llar cobreix degudament la responsabilitat civil derivada de la tinença de gossos.

Totes les noves adopcions han de fer un curs d’ensinistrament?

La llei preveu que qualsevol propietari d’un gos haurà de fer un curs de formació per a la tinença de gossos. Una vegada fet aquest curs, que serà gratuït, la seva validesa serà indefinida. També en aquest cas el contingut d’aquest curs està pendent de desenvolupament reglamentari.

Visc en una zona on els gossos estan sempre a l’exterior. A l’estiu o a l’hivern amb temperatures extremes, els amos estan obligats a protegir-los d’alguna manera?

L’article 28 de la Llei estableix que, pels casos d’animals de companyia que estiguin en espais oberts, els seus propietaris estan obligats, entre d’altres, a fer servir estances per protegir els animals de les inclemències del temps, i situar aquestes estances de manera que no estiguin exposades directament, de forma prolongada, a la radiació solar, a la pluja o al vent.

Per la tinença de gats, també és obligatori tenir una assegurança?

No, l’assegurança només es preveu en el cas dels gossos.

On es pot denunciar un maltractament si es detecta?

S’hauria de denunciar davant les autoritats municipals competents.

Cal assegurança pels animals exòtics?

L’assegurança només s’exigeix per als gossos.

Com afecta la nova llei a la gent que té animals exòtics d'abans que es prohibissin?

Pel que fa als animals exòtics, s'haurà d'esperar a que s’elabori un llistat d’espècies que s’admeten com a animals de companyia. Fins a l’aprovació del llistat positiu corresponent, queden subjectes a totes les disposicions referents als animals de companyia. Si una vegada aprovat el llistat l’animal no està inclòs en la llista, en principi no es permetria la seva tinença, cria o comerç; tot i això, es podrà autoritzar la seva tinença sempre que es tinguessin d’abans de l’aprovació de la corresponent llista, i es mantinguin en condicions adients, sol·licitant l’excepció a l’autoritat competent en un termini màxim de sis mesos. En canvi, des de l’aprovació de la llei es prohibeix la tinença com a animals de companyia d’animals verinosos, rèptils de més de dos quilos de pes (excepte tortugues), de qualsevol primat, mamífers silvestres de més de cinc quilos, o espècies amenaçades. En aquests casos, els propietaris han de comunicar la seva tinença en un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la llei a les autoritats competents, que procediran a la seva intervenció.

De quant poden ser les possibles sancions per no tenir assegurança?

No tenir una assegurança del gos es considera una infracció lleu, i pot ser sancionada amb multa de 500 a 10.000 euros, segons les circumstàncies. De tota manera, recordeu que fins que s’aprovi el reglament de desenvolupament, no és exigible aquesta obligació de tenir assegurança.

He d'esterilitzar els meus ocells?

La llei no contempla que els propietaris d’ocells hagin d'esterilitzar-los.

Quins animals puc tenir a casa i quins no?

Amb la nova llei es determina una llista d’animals que es permetran tenir com a animals de companyia dels humans. Tindran en tot cas aquesta consideració els gossos, gats i fures, així com les aus de falconeria i animals d’aquari que no siguin espècies invasores o espècies protegides. Pel que fa a la resta d’animals, tant domèstics com silvestres, s'haurà d'esperar a que s’elabori un llistat d’espècies que s’admeten com a animals de companyia.

Quan s’elaborarà aquest llistat? En aquest sentit, els terminis són llargs. Es preveu que en un termini de vint-i-quatre mesos des de l’entrada en vigor de la llei, s’aprovarà el reglament de desenvolupament d’aquest llistat positiu. Una vegada aprovat el reglament, es publicarà el llistat dels mamífers en un termini de dotze mesos, i per a la resta d’espècies, en un termini de trenta mesos. Això suposa que aquell reglament hauria d'estar aprovat abans de setembre de 2025, i els llistats publicats el setembre de 2026 i el març de 2027. Ara bé, això es refereix als llistats referents als animals silvestres. En canvi, no es preveu cap termini al llistat relatiu als animals domèstics de companyia, però cal preveure que es publiqui de forma més ràpida.

I què passa mentre no es publica aquest llistat? La llei es refereix expressament a la situació dels animals silvestres en captivitat, no als animals domèstics, tot i que es pot entendre que la regulació pot ser aplicable a ambdues categories. Així, fins a l’aprovació del llistat positiu corresponent, queden subjectes a totes les disposicions referents als animals de companyia. Si una vegada aprovat el llistat l’animal no està inclòs en la llista, en principi no es permetria la seva tinença, cria o comerç; tot i això, es podrà autoritzar la seva tinença sempre i quan es tinguessin d’abans de l’aprovació de la corresponent llista, i es mantinguin en condicions adients, sol·licitant l’excepció a l’autoritat competent en un termini màxim de sis mesos. En canvi, des de l’aprovació de la llei es prohibeix la tinença com a animals de companyia d’animals verinosos, rèptils de més de dos quilos de pes (excepte tortugues), de qualsevol primat, mamífers silvestres de més de cinc quilos, o espècies amenaçades. En aquests casos, els propietaris han de comunicar la seva tinença en un termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la llei a les autoritats competents, que procediran a la seva intervenció.

Una mateixa assegurança cobreix si tinc dos gossos o necessito una per cada animal?

Fins que no es desenvolupi reglamentàriament la llei, no se sabrà amb certesa aspectes com aquest. Ara bé, l'esperit de la llei és que els titulars dels gossos tinguin contractada una assegurança de responsabilitat civil en quantia suficient per sufragar els possibles danys que aquells puguin ocasionar. Per aquesta raó, no veiem inconvenient en tenir una única assegurança que cobreixi, com planteges, a dos gossos, sempre que les cobertures d’aquella pòlissa siguin suficients per assegurar els danys que els dos gossos puguin ocasionar.

En el cas de sanció si una persona no és solvent em poden prendre l’animal? S’ha pensat en alguna alternativa?

En la llei no es preveu la intervenció o aprehensió de l’animal pel supòsit d’impagament d’una sanció pecuniària.

Amb la nova llei animal, és obligatòria la llicència de PPP tot i que estiguin assegurats? És obligatori posar a la porta (en aquest cas pati exterior) assegurant que allà hi ha gossos perillosos?

Actualment, segueix en vigor la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, i el Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que la desenvolupa. Per aquesta raó, les obligacions contingudes en aquesta normativa continuen sent exigibles.

En quines situacions puc deixar el meu gos sense lligar a l'exterior?

Podràs deixar al teu gos deslligat en aquells espais que estiguin específicament habilitats a tal efecte. En aquest sentit, s’haurà de consultar la normativa local de cada Ajuntament per comprovar quins espais públics estan habilitats i quins no.

Si tenia una mascota prèviament a l’aprovació de la llei, i actualment no es pot tenir a casa, com haig d’actuar?

Si es tracta d’alguna de les espècies que la llei prohibeix de forma expressa en la seva disposició transitòria segona, hauràs d'informar a les autoritats pertinents en un termini màxim de 6 mesos, a comptar des de l’entrada en vigor de la llei. Feta la comunicació, les autoritats competents adoptaran les mesures necessàries per a la seva intervenció i posada a disposició a centres de protecció d'animals silvestres, zoològics o entitats de protecció animal.

Quin és el màxim de temps que pots deixar una mascota sola a casa?

El temps màxim que una mascota pot quedar-se sola a casa sense supervisió i vigilància és de tres dies consecutius. Ara bé, en el cas dels gossos, aquest temps es redueix a vint-i-quatre hores.