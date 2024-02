En els darrers mesos s'ha generat un intens debat sobre la legalitat de les clàusules de despeses incloses en préstecs hipotecaris i el termini màxim per reclamar la devolució dels imports indegudament pagats per les persones prestatàries. Però, encara s'és a temps per reclamar? I, què es pot reclamar exactament? Si teniu aquestes o d'altres preguntes relacionades, des de Prat Sàbat Advocats estarem encantats de resoldre qualsevol dubte que tingueu al respecte.

Consultori legal Prat Sàbat: març