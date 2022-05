Seguint l’estela dels documentals sobre la vida de personatges populars Amazon Prime Video estrena avui Lola Índigo. La niña, en què repassa els moments que han convertit la cantant en artista internacional. El documental segueix la preparació de Lola Índigo per a un dels concerts més importants de la seva carrera al Wizink Center, un concert que va suposar el pas definitiu en la consecució d’un somni: «ser una estrella de la música», explica la plataforma en una nota. El film retrata a través de testimonis propis i del seu entorn més proper, personal i professional, la carrera de l’artista des dels inicis, començant com a ballarina, passant per la seva participació a Operación Triunfo el 2017.