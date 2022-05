El documental de Kim Kardashian sobre la justícia nord-americana arribarà el 12 de juny a Espanya de la mà d’AMC Crime. Es tracta d’una producció que combina els gèneres de documental i telerealitat en què l’artista utilitza la seva influència pública per iniciar la seva pròpia campanya sobre la reforma de la justícia del país. Kim Kardashian West: El Proyecto Justicia és un especial de dues hores que segueix la celebrity i la seva mentora legal Jessica Jackson, que treballen amb un grup d’experts per alliberar els que creuen que han estat condemnats de manera injusta.

La idea d’aquest projecte va sorgir quan, a través de les xarxes socials, l’empresària es va assabentar del cas d’Alice Marie Johnson, una besàvia condemnada a cadena perpètua per un delicte de drogues que, malgrat no tenir antecedents penals, portava més de 25 anys empresonada. Després de conèixer els fets, va visitar el maig del 2018 la Casa Blanca, on va fer servir la seva notorietat per intentar convèncer Donald Trump, president dels Estats Units en aquell moment, que concedissin clemència en el cas d’Alice.