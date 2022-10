En el punto de mira s’acomiada dels espectadors de Cuatro. Mediaset ha decidit cancel·lar l’espai, que en aquesta darrera etapa s’emetia en directe i estava presentat per Diego Losada, segons ha conegut en exclusiva el portal YoTele. La decisió és oficial i el programa ja no es tornarà a emetre aquesta setmana. La cancel·lació es produeix com a conseqüència de les baixes dades d’audiència recollides per l’espai divendres a la nit, que en la seva última entrega amb prou feines van superar el 2% de quota, malgrat la bona tasca tant de l’equip com del presentador , que es mantindrà al capdavant de En boca de todos als migdies de la cadena. Així mateix, els reporters seran recol·locats en altres espais de la productora.

El format actual del programa de reportatges i els continguts d’aquesta etapa no han funcionat, si bé és cert que la cadena no l’ha cuidat, enfrontant-lo de nou a l’Equipo de investigación de La Sexta i marejant els espectadors amb un anunci de canvi de dia d’emissió a la nit dels dimecres, que finalment no es va produir.