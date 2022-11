1899, una de les últimes estrenes més sonades de Netflix, ja té la seva primera polèmica. La sèrie alemanya creada per Baran bo Odar i Jantje Friese (artífexs també de la intrincada Dark) ha estat acusada de plagi per una escriptora i il·lustradora brasilera, Mary Cagnin. L’autora assenyala que el nou títol del gegant de l’streaming és un calc del seu còmic Black Silence, publicat el 2016.

La sèrie segueix la travessia d’un vaixell que salpa cap a Nova York carregat d’emigrants europeus disposats a començar una nova vida a Amèrica. Però a alta mar topa amb un altre vapor desaparegut quatre mesos abans, de manera que el viatge pren un nou rumb gens plàcid. El passat dels principals protagonistes anirà reapareixent en les seves vides molt a desgrat seu..

Però poc després de la seva estrena, l’autora brasilera ha denunciat a les xarxes socials les sospitoses similituds entre el seu còmic i la sèrie de Netflix, posant-ne alguns exemples. «Està tot aquí: La Piràmide Negra. Les morts dins del vaixell. La tripulació multinacional. Les coses aparentment estranyes i inexplicables. Els símbols als ulls i quan apareixen», ressaltava.

Poc després llençava una teoria sobre com podria haver anat la cosa. «El 2017 em va convidar l’Ambaixada del Brasil a participar a la Fira del Llibre de Göteborg. Allà vaig passar el còmic Black Silence a innombrables editors i persones del negoci. No és difícil imaginar que la meva feina va arribar a ells». Cagnin ha explicat com li ha afectat aquest descobriment: «He plorat molt. El meu somni sempre ha estat ser reconeguda a nivell nacional i internacional pel meu treball. I veure que això passi realment em trenca el cor. Al Brasil tenim poques oportunitats de mostrar la nostra feina i ser reconeguts».

La resposta dels creadors no s’ha fet esperar. «No coneixem l’artista, ni la seva feina ni el còmic. Mai robaríem altres artistes, perquè nosaltres també ens sentim artistes [...] Espero que es retirin les acusacions», ha comentat Baran bo Odar.