Vuit cançons noves interpretades per Aitana tant en la seva versió original com en format acústic integren la banda sonora de la sèrie La última que va ser publicada ahir com un disc, coincidint amb l’estrena d’aquesta primera producció de Disney+ España. Compostos per la pròpia artista catalana al costat dels seus col·laboradors habituals Andrés Torres i Mauricio Rengifo, productors del seu últim disc, 11 razones (2020), en aquests temes parla d’«amor autèntic, la lluita pels somnis personals i el pas de la il·lusió juvenil a la maduresa».

Aitana posa sintonia així a una història sentimental a la qual ella mateixa dona vida enfront de la càmera en el paper de la Candela, en el que és el seu debut en aquesta faceta. «Aquest serà el primer projecte del que formo part com a actriu, em sento molt entusiasmada i amb moltes ganes. Estic molt feliç també de poder aportar part del meu món musical a la sèrie i de poder compartir aquesta experiència única amb un equip de persones meravelloses», ha dit en declaracions recollides per Universal Music.