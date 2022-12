Avui arrenca el nou talent show de ball Eufòria Dance de TV3, on un grup de joves professionals de la dansa competeixen per formar part del cos de ball, format per 12 ballarins, de la segona edició del concurs musical Eufòria. 30 aspirants comencen la competició, però només els 20 millors arribaran a la següent gala. Els aspirants hauran de defensar tres grans coreografies i posades en escena amb temes de Beyoncé, Oques Grasses i Michael Jackson.

La primera gala comptarà amb la presència de diversos concursants d’Eufòria: l’Estela, en Pedro i la finalista, la Núria, actuaran acompanyant els joves aspirants a l’escenari.