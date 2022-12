Supernormal, una comèdia creada i escrita per Olatz Arroyo i Marta Sánchez (Allí abajo), protagonitzada per Miren Ibarguren, Diego Martín i Gracia Olayo, i dirigida per Vicente Villanueva, estrenarà la seva segona temporada a Movistar + el pròxim 26 de gener. Als nous episodis s’incorporen Alexandra Jiménez (Los Serrano), que interpreta a Pitu, i Álex Barahona (Sin tetas no hay paraíso), que dona vida a Rubén. Debuten les bessones Clara i Natalia Martínez Fernández, que encarnen Camila, el nadó de Patricia. La primera temporada de la ficció es va estrenar l’any passat a la plataforma amb uns notables resultats d’audiència.