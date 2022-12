La 2 estrena aquesta tarda (19.10) Poetes, 50 anys després, un documental que reviu, més de mig segle després, el recital multitudinari de poesia catalana celebrat a Barcelona l’abril de 1970, en plena dictadura, i enregistrat pel cineasta figuerenc Pere Portabella a Poetes catalans.

«Per diverses raons, les imatges clandestines de Portabella avui són l'únic testimoni d'una primera i última vegada. D'un recital sense precedents, amb el català en veu alta com a símbol de resistència i amb alguns poetes recent tornats de l'exili. Avui, tot i no haver conviscut amb aquella generació, l'emoció que transmeten ens és propera. L'acte va ser possible gràcies a la implicació de gent molt jove que, en bona part, van treballar des de la clandestinitat», asseguren els responsables del documental Poetes, 50 anys després.

El documental fa ressorgir algunes d'aquestes veus, com el mateix Pere Portabella, l'escenògraf Frederic Amat, l'actriu Carme Sansa o el director escènic Feliu Formosa.