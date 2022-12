Cosmo emetrà aquest diumen ge 1 de gener (20.30) un especial de Nadal de la sèrie Crimen en el paraíso, un episodi doble on els protagonistes intentaran desentranyar un assassinat l’origen del qual se situa 45 anys abans.

Mentre els habitants de Saint Marie es preparen per a les festes, la podcaster de crims reals Jennifer Langan és trobada morta per un tret. Langan havia estat investigant l’estranya desaparició d’un nen de 9 anys la nit de Nadal del 1977: l’únic cas que el comissari Selwyn Patterson mai no ha pogut resoldre. Quan es descobreixen els enregistraments de la nit de l’homicidi, l’equip arriba a preguntar-se si podrien haver intervingut forces sobrenaturals.

Gravada a l’illa de Guadalupe, a les paradisíaques Antilles Franceses, aquesta sèrie és un èxit global que s’emet a 230 territoris de tot el món. Aquest és el segon Especial de Nadal de Crimen en el paraíso, un capítol de 90 minuts que se suma a la fecunda tradició a la televisió britànica de produir programes especials per celebrar aquestes dates.