El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha imposat més de 400 milions d’euros de fiança per a cinc presumptes integrants d’una organització que podria haver aconseguit 25 milions amb la venda il·legal de continguts audiovisuals, mitjançant el pirateig del senyal de nombroses plataformes de pagament.

Calama ha obert judici contra aquests cinc acusats, tots d’origen iranià, per als qui la Fiscalia sol·licita fins a 22 anys de presó per delictes com a pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals i delicte contra la propietat intel·lectual, a més d’un contra el mercat i els consumidors.