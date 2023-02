Moon Girl, la petita heroïna afroamericana de Marvel, salta a partir d’avui a les pantalles amb una sèrie de dibuixos animats produïda per Laurence Fishburne, el famós Morfeu de Matrix, fruit de la seva «vocació» de produir històries centrades a la comunitat afroamericana. Moon Girl and Devil Dinosaur, que s’estrena a Disney Channel, segueix les aventures de Lunella Lafayette, la nena de 13 anys protagonista de l’exitós còmic de Marvel, en una ciutat de Nova York amanida amb grans dosis de fantasia però que manté el seu senyal identitari més gran, la diversitat.

Aquesta heroïna en patins i amant de la ciència comptarà amb un dinosaure com a company inseparable, a més de la seva millor amiga, per protegir el seu barri, el Lower East Side, de nombrosos perills entre els quals no falten villanes, ja que com diu la primera d’elles al capítol pilot, «Les dones poden arribar a tot».

En una entrevista per videoconferència, Fishburne parla sobre els aspectes que el van portar a embarcar-se a la sèrie, anunciada el 2019, i fa broma: «El primer i més important és que (Lunella) té un dinosaure -riu- però també té un gran cervell, i aquest és el seu superpoder». «És la primera superheroi femenina, adolescent i afroamericana. Aquestes coses són molt importants, no les havíem vist abans en una sèrie animada i són les que em van animar a voler-la dur a terme», respon, adoptant ja un gest més seriós.

No és la primera producció de Fishburne, que des de l’any 2000 impulsa a través de la seva productora Cinema Gypsy Productions projectes televisius i de cinema al voltant d’històries de la comunitat negra, amb personatges i actors negres. Com a estrella de Hollywood, sent la responsabilitat d’impulsar la comunitat negra Amb la seva veu profunda, i que dona vida a un dels dolents de la sèrie, ho aclareix: «Crec que no és només una responsabilitat, és una benedicció poder-ho fer. És més com la meva vocació».