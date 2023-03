El compte enrere per a l’estrena de la segona temporada de Soy Georgina a Netflix ja ha començat. La plataforma ha anunciat que els nous episodis de la sèrie documental protagonitzada per Georgina Rodríguez arribaran al seu catàleg el pròxim divendres 24 de març. En els nous episodis, Georgina viatjarà des de Manchester a Dubai, passant per Lapònia i els Grammy Llatins, entre d’altres destinacions. Aquest any, ha viscut el millor i el pitjor moment de la vida en un instant. Assegura que continua sent la mateixa, sense ser igual, i demostra que la seva força és el suport de la família i dels amics.

El docu reality de Netflix que torna a estar produït per Komodo Studio, torna al mes de març després d’una reeixida primera temporada que en la seva estrena es va col·locar al top 10 a 62 països, amb 80 milions d’hores vistes en els seus primers 28 dies a el servei. La segona temporada promet «més viatges, més família i amics, més rialles i més pernil», segons afirma la plataforma. El passat any 2022, la plataforma de streaming va estrenar Soy Georgina, un format que va néixer amb l’objectiu de fer un retrat emotiu i en profunditat de la dona que hi ha darrere de les portades, les fotos, les stories i els grans titulars de les revistes.