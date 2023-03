«Todo a la vez en todas partes» brilla als premis dels guionistes

Els directors Daniel Kwan i Daniel Scheinert es van alçar amb el premi a millor guió original per la seva pel·lícula Todo a la vez en todas partes a la 75a edició dels guardons organitzats pel Sindicat de Guionistes dels Estats Units (WGA, per les sigles en anglès). La institució, que va entregar els seus trofeus als millors guionistes de l’any en dues cerimònies celebrades aquest diumenge a Los Angeles i Nova York, també va condecorar la cineasta Sarah Polley amb el premi a millor guió adaptat gràcies a Women Talking. Ambdues cintes estan nominades a millor pel·lícula per als Óscar 2023, que tindran lloc a Los Angeles el proper diumenge 12 de març, en una categoria per a la qual Todo a la vez en todas partes és sens dubte la gran favorita. A més de ser la que acumula més mencions, amb 11 candidatures a l’estatueta daurada de l’Acadèmia de Hollywood, el film ja va arrasar també als premis del Sindicat d’Actors, els Critics Choice o els Spirit Awards, entre d’altres.

Els WGA, que reconeixen el més selecte del cinema, la televisió, la ràdio i els mitjans digitals en l’àmbit de l’escriptura, també van llorar en aquesta 75a entrega a Severance (de la plataforma Apple TV+) com la millor sèrie dramàtica del curs i com la millor nova producció. Per la seva banda, The Bear (FX) va vèncer com a millor sèrie de comèdia i The White Lotus (HBO Max) va fer el mateix a l’apartat de millor sèrie limitada o minisèrie.

Així mateix, el capítol Plan and Execution -de la sèrie Better Call Saul (AMC)- es va emportar el premi a millor episodi de drama i The One, The Only -de Hacks (HBO Max)- de millor episodi de comèdia.

Els premis del Sindicat de Guionistes, que aquest any es van celebrar abans d’una possible vaga dels seus membres per no assolir un acord amb l’Aliança de Productors de Cinema i Televisió, també van condecorar el cineasta Spike Lee amb el guardó Ian McLellan Hunter a la Trajectòria.