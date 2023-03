L’oscaritzat director Quentin Tarantino està treballant ja en The Movie Critic, una cinta que podria ser l’última que dugui a terme. Segons una exclusiva de The Hollywood Reporter, fonts properes al cineasta van assegurar que el director de Tiempos Violentos (1995) té previst començar amb la producció de la cinta a la tardor de l’any en curs. El film, que encara no compta amb un estudi associat, està basat en el guió te títol homònim que ell mateix va escriure i del qual només se sap que centra la seva història en una crítica de cinema de la dècada dels setanta.

Segons la publicació, la cinta podria estar basada en la vida de Pauline Kael, una de les critiques de cinema més influents de la seva època, famosa per la seva irreverència i poca objectivitat dels seus escrits, respectada per diversos cineastes i col·legues, entre ells Tarantino. En el passat el cineasta havia esmentat que la seva carrera com a director de cinema estava limitada a la realització d’un total de deu pel·lícules i que volia retirar-se als 60 anys. Just el pròxim 27 de març els complirà.