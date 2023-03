Aquesta nit, a les 22.10 h, amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, el programa 30 minuts de TV3 estrena No plou prou. El reportatge d’Ignasi Gallart i Francesc Pou ha recorregut Catalunya els últims mesos per mostrar com la sequera està posant en tensió territoris molt diversos. Fa gairebé tres anys que no hi ha precipitacions generoses a Catalunya. La situació de sequera ha posat al descobert que falta aigua per abastir el consum actual, i des del Govern català ja s’han començat a aplicar restriccions, que si continua sense ploure, podrien anar a més.

Hi ha pobles com l’Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que reben l’aigua en camions cisterna des de l’estiu i pateixen talls d’aigua perquè els seus pous estan sota mínims. A l’àrea metropolitana, gairebé tota l’aigua que baixa pel riu Besòs prové de les depuradores i hi hauria restriccions més severes si no es fes aigua de dessaladora. A l’Urgell es tem que no hi hagi prou aigua per regar fins al setembre, el que posarà en perill les collites. Mentrestant, moltes comarques, com Osona, no poden usar l’aigua de les seves fonts naturals perquè estan contaminades per purins. El reportatge analitza la situació i aborda possibles solucions amb diversos experts per imaginar com pot ser el futur.