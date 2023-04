Cóbrame si puedes, el documental que va impactar en la última edició del Festival de Sant Sebastià, arriba a Filmin. La producció dirigida per Yannick Kergoat s’incorporarà al catàleg de la plataforma catalana el pròxim dijous, 13 d’abril. Mitjançant l’humor, les animacions i les imatges d’arxiu, el documental introdueix els espectadors en el sòrdid món del frau fiscal a gran escala, per destapar «els secrets dels peixos grossos per amassar fortunes», segons detalla Filmin en un comunicat. D’aquestamanera, el film analitza com els grans evasors troben els seus còmplices, saben amagar-se i aprofitar-se de tots els buits legals del sistema.

El treball és el fruit d’una llarga investigació a les mans del periodista Denis Robert amb el director. Tot i tractar-se d’un tema espinós, el resultat és «un documental pedagògic i accessible fins i tot per als no-iniciats a l’univers del frau fiscal; un exercici de justícia social on els mecanismes més complexos de l’economia mundial s’acosten a la mirada d’un públic ampli», afegeix la plataforma. «El nostre objectiu ha estat mostrar –des de l’humor, però sense faltar a la veritat– com l’evasió fiscal ha estat un mecanisme essencial per a la globalització neoliberal des de principis dels 2000», explica Kergoat.