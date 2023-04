Telecinco, la rival més gran d’Antena 3, posarà la carn a la graella per diluir l’estrena, aquesta nit, de la quarta temporada La voz kids, amb el de Got talent: All Stars, una versió del famós concurs televisiu, que es produeix per primera vegada fora dels EUA, després de la seva reeixida estrena a la NBC al gener. L’especial consisteix en la competició entre participants triomfadors de les diferents versions d’altres parts del món, com mags al top mundial de l’il·lusionisme, artistes que actuen als millors auditoris de Las Vegas i acròbates del Circ del Sol, entre d’altres.

Els jurats tornaran a ser Edurne, Paula Echevarría i Risto Mejide, i Santi Millán tornarà a exercir com a mestre de cerimònies. Leo Harlem, Jorge Blass, Carlos Areces, Dani Fernández, Luis Zahera i The Grefg, a la Gran Final, seran els jutges convidats dels propers programes. Entre tots escolliran les millors, al llarg dels sis programes d’audicions, on hi haurà 12 actuacions de diferents disciplines. Aquestes passaran a la Gran Final. Dos ho faran directament: una pel Passi d’Or del jutge convidat i una altra, elegida pels jutges entre les tres més votades pel públic. L’espectacle que reunirà els 12 finalistes se celebrarà en un plató de 1.400 metres quadrats, recreant un monumental teatre. I amb un públic que decidirà qui serà el guanyador.