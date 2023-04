Si bé és veritat que existeixen molts tipus de comunitats de propietaris, sempre existeix la possibilitat d’aconseguir algun tipus d’estalvi en les despeses que genera per a cadascun dels veïns.

Triar una bona assegurança: Ha d’incloure tota mena de cobertures. Abans de contractar-ho, convé comparar preus.

Apostar per l’eficiència energètica: L’aigua, l’electricitat o la calefacció representen la major part de les despeses en qualsevol edifici i amb alguns canvis, es pot aconseguir un important estalvi.

Més mesures a seguir

Instal·lar bombetes led en les zones comunes.

Col·locar detectors de presència o moviment.

Instal·lar portes i finestres d’altes prestacions que assegurin un bon aïllament tèrmic.

Adequar la potència elèctrica contractada a l’ús real de la comunitat.

Col·locar rellotges programadors per a la il·luminació exterior.

Serveis de la comunitat: L’opció més econòmica és contractar una empresa de serveis integrals, que pugui encarregar-se de la neteja, manteniment, etc.

Estalvi d’aigua: Utilitzar aigua reciclada per a la neteja de portal, passadissos o escala.

Despeses de l’ascensor. Les revisions, no fa falta fer-les amb la companyia d’instal·lació, sempre es poden buscar opcions barates. Quant al cost elèctric, és possible ajustar la potència de manera que estigui assegurat el subministrament.

Avaluar a l’administrador abans de contractar-lo.

Confiar en la tecnologia: existeixen diferents apps i aplicacions la funció de les quals és controlar millor les despeses de la comunitat de veïns.

Involucrar a tots els veïns: és molt recomanable que tots els propietaris i inquilins us esforceu per incorporar una sèrie d’hàbits eficients.

Subvencions d’ajudes: es poden sol·licitar subvencions per a obtenir ajuda econòmica en moltes necessitats del mateix edifici, com a tasques de rehabilitació, instal·lació d’ascensors, millorar l’eficiència energètica..., etc.

D’altra banda, el Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques (CGCAFE) ja va alertar fa uns mesos que l’encariment de l’energia incrementarà la morositat a les comunitats de propietaris, un fet que es traduirà en impagaments de les despeses comunitàries per part d’algunes famílies. «Això provocarà que la resta de propietaris hagin d’assumir la part de la quota que no puguin pagar alguns veïns», van advertir en un comunicat que van fer públic fa uns temps.. En aquest sentit, l’associació va enviar una carta al Ministeri de Transició Ecològica per demanar que les comunitats de propietaris deixin de tenir una tarifa semblant a la industrial i puguin gaudir de la tarifa de les llars, molt més econòmica que la que actualment se’ls aplica. «Cal evitar la discriminació», subratllava.

Preus disparats

En el mateix comunicat, els administradors de finques detallaven que el preu de l’electricitat a les comunitats de propietaris s’ha duplicat en els últims 15 mesos, mentre que el preu del gasoil de calefacció i del gas s’ha multiplicat per més de dues vegades.

Davant aquesta situació, l’associació remarcava la importància que tindran els Fons Next Generation per fer obres de rehabilitació per millorar l’eficiència energètica dels edificis i veu «fonamental» que les comunitats de propietaris sol·licitin les ajudes. Ja són moltes les comunitats de veïns que han decidit per posar en marxa obres de millora a les seves finques aprofitant aquesta finestra d’ajudes. Només cal donar un tomb per a moltes ciutats per veure com en diverses comunitats s’estan portant a terme treballs de reforma tant interiors com exteriors. Moltes escales d’edificis s’han posat al dia fent millores i modernitzant el seu aspecte. A banda de la reforma de façanes -fent un passeig veurem com el paisatge urbà està ple de bastides- també s’ha aprofitat per actuar i eliminar barreres arquitectòniques.