«Sóc José María García. He tornat». Aquestes són les paraules amb què el veterà locutor, un dels grans noms del periodisme esportiu a Espanya, anuncia la docusèrie sobre la seva vida. Ho fa assegut davant d’un micròfon, com va estar tantes nits quan presentava el seu famós programa radiofònic Supergarcía. La feina ja té data d’estrena a Movistar Plus+: serà el proper 29 de maig, quan la plataforma llançarà el primer episodi. La sèrie documental, que també es titularà Supergarcía, és una creació dels nominats al Goya Charlie Arnaiz i Alberto Ortega, responsables de Raphaelismo (2022).

El treball abordarà els moments decisius de la carrera professional d’un dels locutors més emblemàtics de la història de la radiodifusió espanyola, la veu del qual es va escoltar a les ones de Radio Espanya, la SER, Antena 3 Radio, Cadena COPE i Onda Cero. La producció arribarà després que es descartés el rodatge d’una segona temporada de Reyes de la noche, la sèrie inspirada en el duel a les ones entre García i José Ramón de la Morena. La ficció no va agradar al periodista, que mai no va veure amb bons ulls com es va desenvolupar el personatge que estava inspirat en la seva figura i així ho va expressar en una entrevista amb Mercedes Milá al programa Milá vs. Milá.