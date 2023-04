RTVE prepara una nova sèrie diària d’època basada en la novel·la Tea rooms (1934), de l’escriptora de la Generació del 27 Luisa Carnés, on s’explicarà la història de diverses treballadores d’un distingit saló de te proper a la madrilenya Puerta del Sol el 1930. Per a aquesta novel·la Luisa Carnés es va inspirar en les seves vivències treballant com a cambrera en una pastisseria madrilenya. «Ambientada al Madrid del 1930, la història mostra el retrat d’una època apassionant a partir del dia a dia dels treballadors i clients d’un saló de te proper a la Porta del Sol», assenyala la corporació en una nota.La sèrie mostrarà el contrast entre l’opulència de la clientela i la realitat de les seves treballadores.

Aquesta ficció d’època, pensada per ser emesa en la franja de sobretaula de La 1, serà una de les grans apostes de la cadena per a la temporada que ve. El projecte es realitzarà en coproducció amb Boomerang TV, que ja va produir per a RTVE Acacias 38, ficció diària que es va mantenir en antena durant sis anys i 1.500 capítols.