La nova direcció de Mediaset continua reforçant la seva aposta per Cuatro. Després d’estrenar nous formats com Focus o Código 10, el grup de comunicació recupera ara la producció de Fuera de cobertura amb Alejandra Andrade. D’aquesta manera, la periodista torna a Cuatro amb una nova tanda de reportatges d’investigació. Hi aportarà el seu estil i la seva dilatada experiència en el gènere, segons avança el grup en una nota de premsa. Callejeros, Callejeros Viajeros o Encarcelados són alguns dels espais on ha treballat durant la seva trajectòria a la televisió. El format podria arribar a la cadena de Mediaset España abans de l’estiu.