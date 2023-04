L’expresident dels Estats Units Barack Obama (2009-2017) intentarà explicar el sentit del treball a la sèrie documental Working: What We Do All Day, que la plataforma Netflix estrenarà aquest pròxim mes de maig. «Estic emocionat. En aquesta sèrie vaig parlar amb treballadors nord-americans de diverses indústries per entendre els seus treballs i aspiracions de futur», ha escrit l’exmandatari al seu compte oficial de Twitter.

Obama exercirà com a narrador i entrevistador de gent que treballa en sectors com el transport, la tecnologia, el servei hospitalari o el treball domèstic. Segons l’avançament publicat per la plataforma, l’expresident visitarà les cases i els llocs de treball de persones de tots els nivells i intentarà respondre preguntes com «què fa que una feina sigui bona?», «què cal per estar satisfet?» o «quines responsabilitats es tenen cap als altres?». Netflix va apuntar en un comunicat que Obama es va inspirar en el llibre Working (1974), obra de l’historiador nord-americà Studs Terkel, en què l’escriptor preguntava als ciutadans per la seva feina i el sentit que donaven a les seves activitats. La minisèrie, amb una estrena prevista el 17 de maig, comptarà amb quatre capítols i pertany a la productora Higher Ground Productions, fundada el 2018 per l’expresident i l’exprimera dama Michelle Obama. El primer projecte produït per Higher Ground Productions després de la signatura d’un acord amb Netflix per produir pel·lícules i sèries va ser, a l’agost del 2019, American Factory, cinta que seguia el «somni americà» d’un multimilionari xinès i que va guanyar l’Óscar al millor documental. Altres títols de la companyia audiovisual dels Obama són la cinta de ficció Fatherhood (2021), el documental nominat als Óscar Crip Camp (2020), així com la sèrie infantil educativa Waffles + Mochi (2021), protagonitzada per Michelle Obama.