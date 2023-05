Mask Singer torna aquesta nit a Antena 3 amb la seva tercera edició. Arturo Valls tornarà a presentar el programa, que comptarà amb nombroses novetats. En total seran 12 les màscares d’aquesta nova edició del programa, que compta amb dues noves investigadores com són Mónica Naranjo i Ana Obregón, que faran equip amb Javier Calvo i Javier Ambrossi. Una altra de les noves incorporacions a la mecànica de Mask Singer serà el «delatador». Si un investigador està molt segur de qui és la persona darrere de la màscara el pot fer servir (si encara està disponible). Si l’encerta, aquesta màscara es desemmascara en aquell moment. Si no l’encerta, la màscara segueix en joc i no es desemmascara.