El programa El foraster presentat per Quim Masferrer a TV3, torna aquesta nit, a partir de les 22.05 h, amb una nova temporada. L’actor i comunicador continuarà recorrent tots els racons de Catalunya per conèixer les històries dels habitants d’alguns dels pobles més emblemàtics.

La primera parada de la nova entrega serà Camprodon (Ripollès), un dels llocs més famosos i visitats de Catalunya. El comunicador descobrirà la recepta secreta de les galetes i la relació entre els locals i els principals turistes que acudeixen a la localitat: els barcelonins.

Masferrer també recorrerà les Valls d’Àneu (Pallars Sobirà), on visitarà llocs com ara el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i el port de la Bonaigua. Durant la visita al Bruc (Anoia), el presentador escalarà una de les mítiques agulles de Montserrat, on reviurà la llegenda del Timbaler del Bruc.

La nova temporada també viatjarà a la costa, en concret, a Sant Pere Pescador (Alt Empordà), als voltants del riu més llarg i cabalós del país a Xerta (Baix Ebre), descobrirà l’oli de Granadella (les Garrigues) i recorrerà el Congost de Fraguerau, a Ulldemolins (Priorat). Finalment, El foraster visitarà per primer cop la nova comarca del Lluçanès.