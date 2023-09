Després d’un misteriós assassinat durant un concurs de perruqueria, les models i els participants del certamen es converteixen en autèntics detectius. Aquest és el punt de partida de Medusa Deluxe, òpera prima del director britànic Thomas Hardiman que es troba des d’ahir al catàleg de Filmin. La pel·lícula, ressenyada com un «Agatha Christie meets Pedro Almodóvar», va competir l’any passat a la Secció Oficial del Festival de Sitges, al Festival de Londres, a Locarno i al Fantastic Fest d’Austin, on va rebre el premi al Millor Director «New Wave». A Espanya, va tenir la seva estrena a cinemes el passat juliol distribuida per Filmin i Elastica Films.