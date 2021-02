«Fatiga pandèmica»: Així és l'estrès crònic que ens fa estar farts del coronavirus

D'aquí a poques setmanes es complirà un any des que la pandèmia del coronavirus va esclatar en el món. Després de la seva arribada a la Xina, al març va ser quan van començar a decretar-se els tancaments de fronteres i els confinaments domiciliaris.

Sembla que va ser ahir quan sortíem a aplaudir als sanitaris a les vuit de la tarda que lluitaven en primera línia contra el virus o quan els supermercats es van quedar sense reserves de paper higiènic i descobrim el que significava "aplanar la corba".

Dotze mesos de lluita constant, por, restriccions severes i poc o nul contacte amb els nostres éssers estimats. Dotze mesos d'escoltar diàriament la mort de milers de persones en tot el món com si d'una guerra mundial es tractés.

Aquesta baralla incessant contra el virus, més enllà de la relativa llibertat de la qual gaudim de manera inconscient durant els mesos de l'estiu, comença a fer mossa.

Imagines haver de viure ara una quarantena o un nou confinament?

Tal com estan les coses, les xifres encara ens adverteixen que pot tocar-nos un nou tancament. Li passa cada dia a milers de persones. Un contacte estret que ha donat positiu€ i ens toca confinar-nos a casa, una vegada més. Una cosa psicològicament molt difícil perquè estem tremendament cansats de tant de tancament.



Com fer front a un nou tancament?

Els experts ens donen uns imprescindibles consells perquè siguem capaços d'afrontar aquesta realitat, en cas que arribi el moment.

Perquè existeixen formes solvents de bregar amb aquesta incertesa que protagonitza els nostres dies i fins i tot per a acabar amb aquests problemes de somni o concentració que tantes persones estan patint a causa de múltiples tancaments i limitacions de moviment.

Per això els facilitem diversos consells d'importants experts que han compartit en els últims mesos les seves experiències i els seus mètodes per a bregar amb els confinaments.



Aquí reunim alguns dels més destacats consells:

"Sigui amable amb vostè mateix" . Nina Burrowes, psicòloga del Consent Collective: "El que estem passant és part de la nostra experiència humana. Només tenim la capacitat d'experimentar alegria perquè experimentem dolor, així que aquest és el costat fosc de tantes coses belles. Ser el més amable possible amb nosaltres mateixos i no buscar la solució ràpida i fàcil ens ajudarà a superar el tràngol".

La ment ens juga molt sovint males passades i en aquesta època que ens ha tocat viure, les possibilitats que això succeeixi són cada vegada majors.

A mesura que passa el temps i no tornem al que entenem com a vida normal, el cansament augmenta i les forces flaquegen.

La pandèmia de la COVID-19 té enormes efectes col·laterals.



La fatiga pandèmica i els seus efectes

Són ja molts mesos a coll amb la pandèmia de coronavirus. Molts treballadors porten gairebé un any sense trepitjar les seves oficines, moltes famílies i amics esperen des de fa temps l'anhelat retrobament. La gent, en gran manera, està esgotada.

La xacra de la COVID-19 està durant més temps del que inicialment ens havíem programat per a pensar i això fa que el cansament pesi encara més.

Psicòlegs britànics com Emma Kavanagh reconeixen com a realitat social el fet que "teníem una capa inicial de fortalesa física i mental per a afrontar les restriccions i els efectes del coronavirus, i simplement s'ha esgotat".

A aquest procés d'esgotament se'l coneix com a 'hibernació psicològica', segons la doctora Kavanagh: "la nostra concentració es torna lenta i ens resulta més difícil parar esment. A més, tenim problemes de somni i memòria".

"L'estrès d'una pandèmia està relacionat amb la seva durada. Les persones estan exposades a factors d'estrès crònic a mesura que les pandèmies es prolonguen durant molts mesos i múltiples confinaments. Això desgasta". A aquesta sensació generalitzada, l'Organització Mundial de la Salut l'ha definit com a fatiga pandèmica.

Amb la finalitat dels confinaments totals de març i la volta, encara que moderada, als carrers durant l'estiu, bona part de la població va acabar pensant que el pitjor havia acabat i que la pandèmia era cosa del passat.

La segona i la tercera ona han tingut, per aquest motiu, un impacte major en la ment de molts. Hem tingut, segons els experts, una sensació de recompensa arrabassada. Com si l'esforç col·lectiu no hagués servit de res.