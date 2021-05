Les òptiques de la demarcació de Girona han detectat entre un 20 i un 30% més de casos de fatiga ocular i miopia al llarg del 2020. En el primer cas, al llarg de tot l'any passat els establiments han atès una mitjana de 100 casos de fatiga ocular per òptica, això suposa entre un 20 i un 30% més de casos dels que hi havia el 2019. Pel que fa a la miopia, també ha crescut a la mateixa velocitat arribant als 70 casos de mitjana per òptica. Per altra banda, els establiments gironins han detectat que a causa de l'ús obligatori de la mascareta s'ha incrementat el nombre d'usuaris de lents de contacte. Els oftalmòlegs ho atribueixen al fet que la mascareta entela els vidres de les ulleres i és més còmode portar ulleres.

La vista és una de les principals afectades per la pandèmia. El confinament i el teletreball han portat a augmentar l'exposició dels nostres ulls a les pantalles i això s'ha traduït en un augment de malalties oculars. L'Institut d'Oftalmologia Clínica Girona ha liderat un estudi que analitza les dades de 17 òptiques de la demarcació per saber l'abast de la pandèmia en la visió.

Per fer-ho, s'han recollit les dades de prop de 6.000 pacients que s'han atès des de l'inici de la pandèmia fins a finals del 2020. L'institut oftalmològic va decidir que les òptiques son centres sanitaris a peu de carrer i moltes vegades la gent visita aquests establiments abans de concretar una cita amb els oftalmòlegs.

L'estudi detecta que durant el 2020 les òptiques han atès una mitjana de 100 casos de fatiga ocular per cada centre, que suposa entre un 20 i un 30% més que el 2019. També hi ha un increment notable de casos amb sequedat ocular. Un dels principals motius és l'ús de la mascareta. Si aquesta no s'ajusta bé a la cara, produeix una limitació del flux de l'aire i poca ventilació a l'interior que fa que l'aire s'escapi per dalt i arribi als ulls.

Per altra banda, la miopia és una altra de les protagonistes de la pandèmia, ja que el nombre de casos per cada òptica atesos durant el 2020 és de 70 persones. Aquesta xifra també és entre un 20 i un 30% superior a la del 2019. La majoria dels casos són adolescents.

Per altra banda, també hi ha més casos de vista cansada i problemes per enfocar de prop que es tradueixen en nous casos de presbícia i canvis de graduació.

La pandèmia també ha canviat alguns dels hàbits de les persones que porten ulleres i lentilles. Durant el confinament les òptiques van notar una davallada en la venda de lents de contacte, ja que la majoria preferia utilitzar ulleres per estar per casa.

Per contra, a partir del desconfinament i fins a dia d'avui el nombre d'usuaris de les lents de contacte ha augmentat. Els oftalmòlegs detallen que aquest canvi d'hàbits es deu al fet que l'ús obligatori de la mascareta comporta molèsties per als usuaris de les ulleres. El fet de portar mascareta fa que s'entelin de forma habitual els vidres i això provoca molèsties i pèrdues de visió, motiu pel qual cada vegada hi ha més gent que aposta per les lentilles.