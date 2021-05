L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat un informe per alertar de mascaretes que no ofereixen garanties. "El Sistema d'Alerta Ràpida de la Unió Europea porta mesos alertant de la presència en el mercat europeu de mascaretes filtrants que no estan complint la normativa de protecció: en la seva majoria es tracta de màscares tipus FFP2 o equivalent. Aquestes mascaretes s'han trobat en diferents països europeus, també a Espanya, però podrien haver-se venut en altres països a través d'Internet".

Segons expliquen des de l'OCU, "ja s'han notificat més de 200 mascaretes insegures des de l'inici de la pandèmia, i cada setmana nous productes vénen a sumar-se a les alertes perquè no compleixen les normes de seguretat. En el que va de 2021, s'han detectat 52 mascaretes insegures, com adverteix OCU. Pots veure el detall d'aquests productes i imatges en la pàgina del Sistema de Alertas Ràpides de la UE".

"En el cas de les mascaretes tipus FFP2 (o equivalent: N95, KN95 i KF94), l'ús del qual està recomanat especialment per al personal sanitari i per a persones que puguin estar en contacte amb contagiats el percentatge de retenció de partícules hauria de ser del 92-95%. Entre les mascartes insegures denunciades per RAPEX hi ha també mascaretes d'altres tipus, higièniques, per a nens, etc. En tots els casos tenen un percentatge de filtració de partícules inferior al que haurien de tenir per a la seva categoria. Aquestes són totes les mascaretes amb aquest problema".

En la seva nota, l'Organització de consumidors explica que hi ha "mascaretes que no indiquen la certificació (ISO, EN...) que han seguit, amb el que no ofereixen garanties que la filtració que anuncien sigui real. Segons les alertes RAPEX, en l'últim any s'han detectat més de 80 mascaretes amb aquesta mena d'incompliment, la qual cosa obliga al fet que es retirin del mercat, es prohibeixi la seva venda o s'obligui a fer canvis en el marcat de l'etiquetatge. Entre aquestes mascaretes algunes porten el marcatge CE, però sense indicar la certificació, per la qual cosa no és vàlid. Uns altres, com veiem, ni tan sols incorporen aquesta marca: són els que assenyalem com "Sense marcatge CE": des del 31 de desembre de 2020 només poden vendre's a Espanya mascaretes autofiltrants que tinguin el marcatge CE en regla. , però continuen arribant productes que no compleixen amb això".