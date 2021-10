Té esclerosi múltiple. Ja no hi ha millora possible. Està seguint el procés legal d'ajuda a morir. És una dona molt forta i clara. Té encara la ment desperta, encara que a vegades li falten algunes paraules. Vol deixar un llegat del qual està vivint. He pensat en tu. Només ha passat un minut de la conversa telefònica i Artur Rettenberger resumeix en set frases seguides per què s'ha posat en contacte amb la redacció del Diario de Ibiza, del mateix grup editorial que Diari de Girona, on pots llegir el reportatge complet. Rettenberger és amic, dels de veritat, de Doerte Lebender, una alemanya (Darmstadt) que acaba de complir 59 anys i a la qual fa 35 anys li van diagnosticar una malaltia progressiva, degenerativa i incurable que afecta el sistema nerviós central. A poc a poc, dia a dia, perd el control del seu cos. Fa anys que no pot caminar; gairebé té mobilitat als braços, ni tan sols forces en els dits per pitjar el botó d'auxili que fa saltar l'alarma a la Creu Roja. No controla els esfínters. Necessita ajuda les 24 hores. El seu amic s'ha convertit des de fa gairebé un lustre en el seu abnegat cuidador, a vegades a costa de la seva pròpia vida i salut: té una hèrnia, ha perdut molt de pes, està esgotat físicament i mentalment.