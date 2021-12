Generalitzar el tractament preventiu contra la infecció per VIH (Profilaxi Pre-Exposició, PrEP) estalviaria 93 milions d'euros els pròxims 40 anys a la sanitat catalana, segons el primer estudi cost-benefici de l'administració d'aquest tractament antiretroviral que ara reben unes 2.400 persones.

L'estudi ha estat liderat per la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, en col·laboració amb l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa –centre impulsat per la Fundació "la Caixa" i el Departament de Salut–, l'Hospital Germans Trias i Pujol, el Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el projecte dels NOMS-Hispanosida.

L'estudi ha estimat que les persones amb VIH viuen una mitjana aproximada de 40 anys a partir del moment del diagnòstic i que el sistema públic arribaria a estalviar 93 milions d'euros en aquest període de temps gràcies a l'ús de la PrEP.

El treball ha calculat també que el tractament anual de la PrEP per a una persona té un preu de 1.433 euros, mentre que el cost del tractament antiretroviral per a una persona infectada per VIH és gairebé sis vegades superior i arriba a 8.500 euros aproximadament.

Els autors de l'estudi han estimat que, si el preu de la PrEP es reduís un 50 %, l'estalvi seria de 152 milions d'euros, uns recursos que començarien a rendibilitzar-se només 8 anys després de la seva engegada.

Segons les últimes dades oficials, la sida causa la mort de 690.000 persones a tot el món i, a Espanya, el col·lectiu d'homes que tenen sexe amb homes suposa el 57 % dels nous diagnòstics.

La PrEP consisteix en una medicació antiretroviral que prenen les persones que no tenen VIH per evitar la infecció, cosa que fan actualment unes 5.000 persones a Espanya, unes 2.400 a Catalunya.

L'investigador de l'Hospital Germans Trias i Pujol, el Centre de Recerca en Economia de la Salut i la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, Francesc López, autor principal de l'estudi, ha afirmat que aquest treball "suggereix que prevenir en salut va en benefici del sistema sanitari: dedicar esforços a evitar la malaltia avui implicarà una menor despesa sanitària demà".

Per la seva banda, Pep Coll, metge i investigador d'IrsiCaixa, la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties infeccioses i BCN Checkpoint, i coautor de l'estudi, ha afirmat que "amb la PrEP s'està demostrant que és possible reduir dràsticament les noves infeccions per VIH".

"El que cal fer ara és facilitar l'accés a la PrEP a totes aquelles persones que tenen risc d'infectar-se", ha subratllat Coll".