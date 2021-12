Investigadors de la Universitat de Màlaga (UMA) han creat un programa perquè pacients afectats amb malalties que impedeixen qualsevol moviment es comuniquin, amb el qual no cal cap acció muscular ni tan sols el parpelleig perquè la màquina interpreti el que vol fer.

El dispositiu llegeix l’activitat cerebral i la materialitza en un ordinador que, amb assistents virtuals de veu, envien el text a través de serveis de missatgeria instantània o correu electrònic als contactes del pacient, segons va informar la Fundación Descubre.

Els resultats d’aquest estudi, desenvolupat amb persones sanes, confirmen la seva idoneïtat per començar les proves en pacients afectats per esclerosi lateral amiotròfica (ELA), la síndrome de Guillain-Barré crònica i altres malalties neurològiques similars que debiliten progressivament el sistema motor. D’aquesta manera, el dispositiu permet que es puguin enviar missatges de text als contactes malgrat que el pacient no pugui ni tan sols pestanyejar.

El sistema utilitza una interfície cervell-ordinador (BCI), un tipus de tecnologia d’assistència basada en els senyals cerebrals dels usuaris i un dispositiu extern que els «tradueix».

Els experts proposen utilitzar aquest sistema en un article de la revista Sensors com una opció vàlida per donar sortida a una activitat cerebral sense que intervingui cap acció física. Actualment, hi ha sistemes més eficaços per donar veu i moviment a persones amb dificultats motores, però hi ha d’haver activitat física, encara que sigui mínima.

El que és «nou» d’aquest projecte és que a través de l’assistent de veu es controlen aplicacions de missatgeria amb l’única necessitat d’activitat cerebral, sense que calgui una altra acció per part del pacient, com parpelleig o moviments oculars, va explicar l’investigador de la UMA Francisco Velasco, autor de l’article.

Encara que el prototip s’ha testat amb èxit, perquè estigui disponible al mercat s’han de fer proves amb pacients reals per validar la seva idoneïtat. El sistema consisteix en la col·locació d’un dispositiu al cap de la persona a qui es mostraran en una pantalla diferents opcions que parpellegen. L’usuari comptarà mentalment les vegades que s’encén la icona escollida i quan arribi a un número predeterminat, l’aplicació escollida s’obrirà. A continuació, es repeteix aquesta mateixa acció als diferents menús que aniran apareixent com, per exemple, als contactes de la seva agenda.

Assistent virtual

En el cas que el pacient hagi triat l’aplicació de Whatsapp i seleccionat el remitent i el text que vol enviar, el sistema envia una ordre de veu sintetitzada, com la de «Ok Google» als dispositius Android, que és interpretada per un assistent virtual i s’executa al telèfon intel·ligent.

En algunes malalties, com ELA, el pacient veu com progressivament va minvant la seva independència en reduir-se la seva mobilitat fins al punt de ni tan sols poder controlar el seu parpelleig.