Nadal és època d'excessos, de menjars copiosos, de beure i de brindar en sobretaules interminables. Per això a més d'un se li fa llarga aquesta època en què tots mengem molt més de l'habitual. Això es fa encara més pesat en els sopars, que, tot i que es recomana fer-los lleugers, a la nit de Nadal i Cap d'Any s'omplen de patés, fregits i carns riques en greix. Per això de vegades està bé servir algunes propostes més lleugeres per contrarestar els guisats de xai, les croquetes i les postres carregades de sucre. Més d'un ho agrairà per arribar a ple rendiment al moment del tortell de Reis. Aquí van quatre idees d'amanides perfectes per a les taules de Nadal:

Amanida de llagostins Ingredients Un paquet de barreja d'enciams

400 grams de llagostins cuits

Vuit bastonets de cranc

Dos tomàquets d'amanida

Un alvocat madur

Dos ous Elaboració Coeu els ous de manera que els rovells estiguin completament quallats. Després deixeu refredar.

Talleu l'enciam a juliana, renteu i escorregueu-ho completament fins que no hi quedi aigua. Amaniu-ho amb oli, vinagre i sal.

Renteu i talleu els tomàquets a trossos petits. Feu el mateix amb l'alvocat i els ous.

Talleu els llagostins menys un parell que s'utilitzaran per decorar.

Barregeu tots els ingredients, excepte l'enciam, i afegiu-hi oli i sal.

Per emplatar, col·loqueu un llit d'enciam i a sobre la resta dels ingredients. Amanida de burrata Ingredients Una burrata gran

300 grams de tomàquets xerri

Dues cullerades de pinyons

Una bossa de barreja d'enciams

Alfàbrega

Oli, sal i pebre Elaboració Per confitar els tomàquets xerri, col·loqueu-los en una cassola amb molt oli i deixa'ls a temperatura mitjana durant una hora. Reserveu i deixeu-los refredar.

Torreu els pinyons en una paella a mitja temperatura.

Col·loqueu la burrata al centre d'un plat i disposeu al voltant l'enciam i els tomàquets cherry confitats.

Decoreu amb pinyons i fulles d'alfàbrega.

Amaniu amb oli, sal i pebre. Amanida de perdiu escabetxada Ingredients Perdiu escabetxada

Una granada

Un enciam

Una fogassa de pa dur

Una cullerada de mostassa a l'antiga

Una cullerada de mel

Oli, vinagre, sucre i sal Elaboració Per preparar la vinagreta que servirà com a amaniment, barregeu la mostassa, la mel, la sal i el sucre. Afegiu-hi oli i vinagre, removeu i reserveu.

Talleu el pa dur i fregiu-lo en una paella amb molt oli fins que s'hagi daurat.

Trossegeu la perdiu.

Desgraneu la granada.

Talleu l'enciam a juliana.

Fiqueu l'enciam en una plata i amaniu-lo.

Col·loqueu a sobre el pa i la perdiu i decoreu-la amb la granada. Amanida de bròcoli Ingredients Un bròquil

Cinc talls de bacó

50 grams de ceba cruixent

30 grams de barreja de llavors

30 grams de panses

20 grams de mel

Vinagre de poma

Sal i pebre Elaboració Talleu el bacó en tires i disposeu-les en un plat pla per coure-les al microones. Reserveu-lo.

Coeu el bròquil al vapor quatre minuts perquè quedi al punt.

Torreu la barreja de llavors en una paella.

Barregeu el bròquil amb les llavors, les panses i la ceba cruixent.

Prepareu una vinagreta amb la mel, el vinagre, sal i pebre.

Afegiu-hi la vinagreta.

Col·loqueu a sobre les tires de bacó i serviu al plat.