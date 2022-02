L’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell) ha participat en un estudi que revela que l’addició del fàrmac Eltrombopag a la teràpia convencional amb immunosupressors de l’anèmia aplàstica autoimmune «millora significativament l’eficàcia» del tractament.

L’estudi, que ha estat publicat a la revista The New England Journal of Medicine, correspon a un assaig clínic en fase 3 que ha comptat amb la participació de la cap de grup a l’Idibell i cap del servei d’Hematologia Clínica de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) de L’Hospitalet de Llobregat Anna Sureda.

L’anèmia aplàstica és un trastorn de la medul·la òssia que impedeix la formació de cèl·lules sanguínies i produeix fatiga, susceptibilitat a les infeccions i sagnats, va explicar l’Idibell en un comunicat. Molts són els factors causants d’aquest tipus d’anèmia: tractaments amb quimioteràpia, exposició a substàncies tòxiques, infeccions víriques, entre d’altres, però el més comú són els trastorns autoimmunitaris que impedeixen la funció correcta de la medul·la òssia.

El tractament amb immunosupressors és la teràpia estàndard per fer front a l’anèmia aplàstica, ja que redueix l’atac del sistema immunitari a la mateixa medul·la òssia. Tot i això, l’eficàcia d’aquests fàrmacs per reduir l’anèmia és limitada i entre el 10% i el 15% dels casos poden ser la causa d’algun tipus de càncer mieloide.

Els resultats de l’estudi mostren que la combinació de fàrmacs augmenta el percentatge de pacients que responen a la teràpia, passant del 41% amb només immunosupressors al 68% en afegir Eltrombopag. També millora el temps de resposta al tractament passant de gairebé nou mesos a tres, i tot sense mostrar efectes secundaris addicionals.

«En els darrers trenta anys cap dels esforços per millorar la teràpia contra l’anèmia aplàstica ha tingut èxit, però en aquest treball es mostra per primera vegada una millora significativa de la qualitat i velocitat de la recuperació hematològica», va assenyalar Sureda.