El risc de patir un cop de calor és una cosa que s'ha de tenir molt en compte aquests dies davant els avisos d'altes temperatures i la humitat excessiva, dos factors que poden provocar la deshidratació de l'organisme. Cada vegada més freqüents, les onades de calor poden ocasionar greus problemes de salut, sobretot, en aquelles persones més vulnerables o amb patologies prèvies. Segons el Ministeri de Sanitat, en un cop de calor el cos no pot regular la temperatura, que augmenta ràpidament fins a superar els 40 graus, desencadenant seriosos problemes, per la qual cosa és important conèixer quins són els seus símptomes i com reaccionar per salvar vides.

El principal símptoma d'una insolació és una temperatura corporal de més de 40 °C. També és freqüent la confusió, agitació, marejos, desorientació, o la dificultat per parlar, així com l'enrogiment de la pell, sequedat, mal de cap i la feblesa muscular. A més, és probable patir nàusees, vòmits i tenir la respiració i la freqüència cardíaca accelerada. L'estat mental pot veure's alterat, podent arribar a patir convulsions, deliri o fins i tot caure en coma. Una altra de les complicacions produïdes per la calor extrema és l'esgotament, els símptomes del qual són feblesa, fatiga, marejos, nàusees o desmai. No rebre un tractament ràpid davant un cop de calor pot ocasionar greus danys a òrgans vitals, com el cervell, o fins i tot ocasionar la mort.



Què fer davant un cop de calor o insolació El primer que cal fer davant un cop de calor és telefonar al 112 per rebre un tractament professional. En aquest temps d'espera mentre arriba l'ajuda, s'ha de portar a la persona a un lloc fresc. Allà, ajudar a baixar la seva temperatura corporal amb draps freds o donant-li un bany o dutxa amb aigua freda. És molt important no donar-li res de beure. Alerta per l'arribada a Girona d'una nova onada de calor a partir de divendres Quines persones tenen més risc de patir-ho? Dades ofertes pel Ministeri de Sanitat mostren que la calor està directament relacionada amb malalties com l'esgotament per calor i la insolació. A més, també poden veure's agreujades patologies o condicions prèvies. Però no tothom té el mateix risc de patir un cop de calor. Els grups amb major probabilitat de patir-ho són: Embarassades.

Majors de 65 anys.

Persones que estiguin seguint algun tractament farmacològic que pugui ser més susceptible a la calor.

Persones que consumeixin alcohol i drogues.

Persones amb autonomia limitada.

Persones que visquin en llars difícils de refrigerar.

Esportistes i persones que treballen a l'aire lliure en les hores centrals del dia.

Persones que es trobin en entorns molt urbanitzats.

Persones que pateixin malalties cròniques com les afeccions cardiovasculars, respiratòries, l'obesitat o la diabetis.

Persones que viuen soles o en condicions desfavorables.

Consells de prevenció Entre les mesures de prevenció que es poden prendre per evitar un cop de calor, Cruz Roja Española ha elaborat una infografia amb algunes recomanacions com resguardar-se del sol, fer menjars lleugers i equilibrats, beure aigua o evitar esforços físics.



¿Calor?🥵 Estamos sufriendo una notable subida de temperaturas y queremos ayudarte con este listado de consejos para que cuides y te cuides ante las altas temperaturas.



📲¡Descárgalo y compártelo! pic.twitter.com/3x342lC8F2 — Cruz Roja Española (@CruzRojaEsp) 10 de julio de 2022 No obstant això, les altes temperatures també poden ser perilloses a l'interior de les cases. Per mantenir un ambient fresc en la llar, es recomana abaixar persianes i tancar finestres. Es demana especial precaució en el cotxe, sobretot amb persones grans, menors i mascotes en hores centrals del dia, ja que es pot concentrar molta calor a l'interior del vehicle quan està estacionat al sol i amb les finestres tancades.