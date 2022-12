Busquen voluntaris per investigar el primer fàrmac per a persones amb síndrome de Down

Un nou assaig clínic buscarà validar la seguretat i tolerabilitat d’un nou medicament per a la millora cognitiva de les persones amb síndrome de Down. Seria el primer fàrmac per a aquest col·lectiu, que fins ara estava «orfe de medicació». L’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques acaba de posar en marxa aquest estudi, que serà el primer que analitzarà la viabilitat d’un nou tipus d’abordatge en aquest camp. Per a això, l’hospital busca 45 persones d’entre 18 i 35 anys amb síndrome de Down per participar en aquest assaig clínic. Els resultats de la recerca es coneixeran a la primavera. A Catalunya hi ha entre 4.000 i 5.000 persones amb síndrome de Down.

Aquest medicament està pensat per a la «millora cognitiva» del cervell de les persones amb síndrome de Down, perquè tinguin «millor qualitat de vida». El fàrmac es basa en la modulació del funcionament del sistema endocannabinoide del cervell. Segons diversos estudis, les persones amb síndrome de Down presenten hiperactivitat del receptor cannabinoide CB1, i la seva modulació amb inhibidors específics millora de manera dràstica el rendiment cognitiu en models animals. Basant-se en aquest principi, l’empresa francesa Aelis Farma ha desenvolupat un innovador abordatge, a través d’una nova molècula anomenada AF0217, que actua imitant un mecanisme de defensa natural del cervell per contrarestar la hiperactivitat d’aquest receptor.