Descobreixen que els banys termals permeten mitigar la hipertensió

La tensió arterial porta de cap moltes persones i la hipertensió ja és un problema de salut global que afecta 1.280 milions d’adults, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Espanya està a la cua d’Europa pel que fa a pacients amb aquesta malaltia silenciosa, principal factor de risc en les malalties cardiovasculars i cerebrovasculars: la pateixen 14 milions d’adults. És a dir, el 42,6% de la població de més de 18 anys és hipertensa, segons estableix l’estudi «Di@bet.es» de la Fundació Espanyola del Cor (FEC). No hi ha una causa concreta per a aquesta malaltia, però sí diferents pautes per tenir-la sota control, com ara la medicació i una alimentació baixa en sodi. Ara uns científics japonesos afirmen que hi ha un mètode totalment natural per combatre la prevalença d’aquesta afecció: els banys termals.

Els investigadors de l’Hospital Beppu de la Universitat de Kyushu han relacionat el fet de banyar-se en aigües termals a més de 40 graus de temperatura, cosa que al Japó s’anomena onsen, amb una disminució de la tensió arterial. En concret, han trobat evidències que aquest tipus de banys, sobretot a la nit, absorbeixen els casos més baixos d’hipertensió en persones de més de 65 anys. La història de la humanitat amb les aigües termals es remunta a l’antic Egipte fa més de 5.000 anys. Fins i tot es fa referència als onsen als llibres més antics del Japó i als mites de la creació, recorden aquests científics. A més, la gent ha promocionat els beneficis per a la salut de submergir-se en aquest tipus d’aigües fins ben entrada l’era moderna. «Volia esbrinar si els banys onsen a llarg termini tenien algun efecte preventiu sobre la hipertensió. Investigacions anteriors han demostrat que la teràpia termal tradicional i els banys termals són efectius contra diverses malalties, inclosa la hipertensió», explica Satoshi Yamasaki, professor de medicina interna a l’Hospital Beppu i primer autor de l’estudi. A més, explica que la pressió alta suposa «la causa principal de visites a l’hospital al Japó i de l’ús de medicaments a llarg termini». L’equip planteja la hipòtesi de dues raons principals per a les troballes: menor estrès i una conciliació del son més ràpida. Dades d’11.000 persones La investigació recopila informació des del 2011 sobre l’historial mèdic, els hàbits de banys termals i fins i tot quin tipus d’onsen freqüenten més d’11.000 persones, gairebé un terç dels residents de Beppu de més de 65 anys. Cal destacar que al país nipó hi ha més de 27.000 fonts de salut, 3.085 de les quals són llocs d’aigües termals.