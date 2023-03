Arriba la primavera i amb ella les temudes al·lèrgies. Ha arribat el moment d'agafar els antihistamínics, els mocadors i les mascaretes. Les variacions constants de la temperatura estan creant un clima perfecte perquè aquesta primavera sigui la pitjor dels últims anys. Segons la Xarxa Aerobiològica de Catalunya serà un any molt dur. Jordina Belmonte, coordinadora de la XAC i professora i investigadora de la UAB recomana l'ús de la mascareta en exteriors per evitar que les persones al·lèrgiques arribin al seu pic més elevat.

El canvi de temperatura fa que els arbres i les flors floreixin fora del seu cicle. Cada vegada trobem més persones que pateixen problemes respiratoris a conseqüència de les al·lèrgies. Si ets una persona que pateix al·lèrgies, et deixem aquestes recomanacions per evitar una primavera molt dura:

Posa't ulleres de sol després d'un dia de pluja perquè el pol·len pujarà d'una forma espectacular Pren-te els medicaments de manteniment i de rescat Aposta per una teràpia d'immunoteràpia Fes esport a llocs tancats i evita sortir a hores on hi hagi més pol·len: pots sortir de 10 a 19h, segons les recomanacions de CatSalut Beu molta aigua Ventila la casa Pren wasabi, pebrina o pebre; descongestionaràs el teu nas d'una forma immediata Pren infusions d'ortigues, 3 cops al dia Posa't mascareta

I estigues al cas, perquè si no ets al·lèrgic aquest any t'hi pots tornar. Cada vegada hi ha més visites als centres de salut per problemes respiratoris a conseqüència de nous patrons al·lèrgics. L'alta concentració de pol·len és tan elevada que el nostre sistema respiratori no està acostumat. Així que, comença a prevenir i evita espais amb xiprers, avellaners, freixes o plataners perquè les xifres actuals i els pronòstics pel 2050 espanten. Actualment, a Catalunya hi ha uns 2,5 milions de persones que pateixen al·lèrgies i el pronòstic per l'any 2050 és de 5 milions, el doble.