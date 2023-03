La vacuna contra el covid-19 d'Hipra és la primera dissenyada, testada i produïda a Catalunya i Espanya per a fer front al virus que tan sols tres anys va desencadenar una crisi sanitària global i que, ara com ara, continua causant contagis per tot el món. Quan va esclatar la pandèmia, Espanya va posar en marxa una dotzena de projectes de recerca per a donar amb una vacuna segura i efectiva contra aquest patogen. La de Hipra és l'única que ha aconseguit arribar fins a la meta.

La vacuna d'Hipra és la vuitena immunització contra el covid-19 que rep l'autorització d'Europa i, a partir d'ara, serà una de les qye s'utilitzaran per a vacunar als europeus contra aquest virus. A Espanya, el Govern ha adquirit més de tres milions de vials d'aquesta vacuna per a utilitzar-les com a dosi de reforç per a persones ja vacunades amb altres fórmules. Aquestes són totes les claus per a entendre quina diferència aquesta vacuna respecte a les altres aprovades fins avui. Estratègia d'atac enfront del virus La vacuna d'Hipra està formulada d'una forma diferent respecte a les altres vacunes contra la covid-19. Les vacunes de Pfizer i Moderna, per exemple, utilitzen com a 'cavall de Troia' el #ARN missatger del virus. Les de AstraZeneca i Janssen estan basades en virus innocus amb #ADN modificat. La vacuna espanyola, per part seva, utilitza una 'estratègia d'atac' de proteïnes recombinants. El fàrmac espanyol està basat en la mateixa mena de tecnologia amb el qual es dissenyen les vacunes de la grip, l'hepatitis A o el papil·loma. L'equip científic responsable del disseny d'aquesta vacuna ha creat una proteïna que simula ser un dels 'pics' que utilitza el coronavirus per a infectar una cèl·lula. La vacuna d'Hipra, igual que les seves predecessores, compleix una doble funció. D'una banda, quan una persona es vacuna el seu cos comença a generar una resposta immunitària per a aniquilar el coronavirus. D'altra banda, si la persona s'infecta, els anticossos generats després de la vacunació neutralitzen els 'pics' del virus i, d'aquesta manera, impedeixen que la infecció vagi a més i que provoqui una malaltia greu. Alta efectivitat La vacuna contra la covid-19 d'Hipra ha superat tots i cadascun dels passos del complex procés d'estudis clínics. Des dels laboratoris, on s'ha provat en models cel·lulars i en animals, fins a les proves en pacients. En el procés d'assajos clínics, la vacuna espanyola s'ha provat en milers de voluntaris a Espanya, Itàlia i Portugal. Tots els estudis realitzats fins avui corroboren que el compost és segur i efectiu enfront de totes les variants de covid-19 detectades fins al moment: des de l'originària de Wuhan fins a les variacions més esteses al llarg de la pandèmia, com a beta, delta i ómicron (així com els seus respectius subllinatges). "L'ús d'aquesta vacuna com a dosi de reforç en pacient prèviament vacunats amb altres plataformes genera una immunitat més duradora" Elia Torroella - Directora d'I+D i registres d'Hipra Una dels grans avantatges d'aquesta vacuna, segons apunten els estudis clínics, és la seva alta eficàcia com a dosi de record en persones que prèviament han estat vacunades amb les fórmules de Pfizer o de Moderna. Això es deu al fet que l'ús de diferents tipus de vacuna aconsegueix, d'una banda, estimular diferents tipus de cèl·lules immunes i, d'altra banda, genera una producció d'anticossos neutralitzadors més potent i duradora. Usuaris de la vacuna Les autoritats sanitàries europees han aprovat l'ús d'aquestes injeccions com a dosis de reforç en població adulta ja vacunada amb altres fórmules. La Comissió Europea ha signat un acord de compra pel qual els estats membres podrien disposar de fins a 250 milions de dosis d'aquest fàrmac contra el coronavirus responsable de la covid-19. Almenys 14 països han mostrat el seu interès a disposar de la vacuna espanyola. Europa ha tancat un acord de compra per 250 milions de dosis de la vacuna En el cas d'Espanya, la decisió final sobre qui i quan rebrà la vacuna espanyola contra la covid-19 dependrà del Ministeri de Sanitat i de les conselleries autonòmiques. De moment, tot apunta al fet que s'usarà en adults que estiguin pendents de la tercera o quarta dosi, així com en col·lectius vulnerables i persones amb problemes d'immunodepressió. En aquests moments, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, el 56% de la població espanyola ha rebut una dosi de record contra el covid-19. Entre els majors de 80 anys, una de les franges més vulnerables davant els contagis, aquest percentatge és del 76%. Les autoritats sanitàries recomanen continuar vacunant contra la covid-19, gairebé de la mateixa manera que es fa amb el virus de la grip, per a evitar nous pics de contagis d'aquest virus i tornar a caure en una situació de crisi sanitària. Producció local Les vacunes contra la covid-19 d'Hipra també seran les primeres completament fabricades a Espanya. Fins ara, les farmacèutiques espanyoles només havien contribuït en determinades etapes de la fabricació de les vacunes contra el coronavirus. Per exemple, en la producció de vials o en l'embotellat. La d'Hipra serà la primera fórmula contra el SARS-CoV-2 que es forja enterament en territori espanyol. Per a ser més concrets, a les fàbriques d'Amer (Girona). El 2022, la farmacèutica catalana ja va produir unes 400 milions de dosis. En 2023, l'empresa preveu escalar la producció fins a aconseguir les 1.200 milions de dosi més. La signatura de Hipra, fins ara especialitzada en medicina animal, destaca ara la sisena empresa a tot el món en nombre de vacunes produïdes. Textos: Valentina Raffio | Infografia: Alex R. Fischer