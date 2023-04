Les condicions climàtiques extremes com ara sequeres, huracans, incendis i inundacions són cada vegada més comunes i amenacen la sostenibilitat de les nostres societats. Aquest és un problema global que requereix l’acció de tots els sectors de la societat arreu del món. La conservació del nostre futur depèn de la nostra capacitat per coordinar-nos i viure en equilibri amb el nostre entorn. Tant les institucions públiques com les empreses tenen la responsabilitat d’abordar aquesta crisi climàtica. Es tracta d’una responsabilitat compartida, però també d’una oportunitat.

Així es percep aquest gran repte des d’AstraZeneca, que treballa a fi d’abordar els desafiaments més importants del món actual, des del canvi climàtic fins a l’accés a l’atenció mèdica i la prevenció de malalties, aprofitant el poder de la ciència i la innovació per tenir un impacte positiu en la societat, els sistemes de salut i el medi ambient. La contaminació atmosfèrica afecta directament la nostra salut, però cuidar el medi ambient pot prevenir malalties respiratòries, cardiovasculars i oncològiques. Un diagnòstic primerenc i un adequat tractament poden prevenir costosos tractaments mèdics i hospitalitzacions.

Per això la companyia ha dedicat tot el seu compromís a garantir un futur saludable i sostenible a través de diverses iniciatives centrades en tres pilars fonamentals: afavorir l’accés a la sanitat, la protecció del medi ambient i fomentar l’ètica i la transparència.

Respecte al medi ambient

Com a empresa del sector sanitari, AstraZeneca ha estat desenvolupant solucions innovadores per reduir el seu impacte ambiental i fomentar un sistema de salut respectuós amb el clima. La companyia ha assumit un fort compromís climàtic a través d’iniciatives com el pla global Ambition Zero Carbon, a través del qual es compromet a aconseguir zero emissions de carboni en les seves operacions globals per al 2025 i garantir una petjada de carboni negativa a la seva cadena de valor per al 2030. És a dir, no només no contaminar, sinó contribuir a la recuperació del clima. A més, AstraZeneca s’ha afegit a la iniciativa EUGoGreen, l’objectiu de la qual és arribar a una flota de vehicles corporatius a Europa composta exclusivament per cotxes híbrids i elèctrics el 2025 sota el propòsit de moure’s amb energia 100% renovable aleshores.

En aquest sentit, a Espanya la companyia porta a terme diversos projectes per impulsar el seu compromís amb la sostenibilitat. Exemple d’això és el projecte Ciutats que inspiren, una xarxa que aglutina fins a set ciutats espanyoles per conscienciar sobre la salut respiratòria. D’altra banda, AstraZeneca Espanya ha plantat més de 50.000 arbres, cosa que permetrà a la companyia ser neutres en carboni el 2025 mitjançant projectes amb triple impacte: ambiental, social i econòmic, a més del manteniment continuat en el temps d’aquests boscos.

En aquest sentit, la companyia va posar en marxa hAZiendo futuro, la jornada de voluntariat a Sevilla, realitzada en col·laboració amb l’ajuntament de la capital andalusa: més de 1.000 voluntaris de la companyia van recollir residus, van construir reserves de biodiversitat per a espècies animals i vegetals i van confeccionar composteras que es van donar a entitats socials.

Un altre exemple és la regeneració d’un bosc a Torremocha del Jarama (Madrid), on, gràcies als voluntaris i a la col·laboració amb el Grup Sylvestris, es van poder plantar més de 300 arbres d’espècies autòctones.

Energia renovable

L’objectiu de l’empresa és comptar amb fonts d’energia 100% renovables per a electricitat i calor el 2025. El 2020, el 89% del consum d’electricitat procedia de fonts renovables, i des de l’any 2015 l’empresa ha reduït en un 60% les emissions de gasos amb efecte hivernacle. En l’actualitat, el 62% de tot el seu consum elèctric prové de fonts d’energia neta i s’ha reduït en gran manera la petjada hídrica. Les seves oficines de Madrid se situen en un edifici construït amb materials reciclables, amb un consum gairebé nul, amb fonts d’energia renovable i eficients quant a consum d’aigua. És per tot això que el 2022 l’empresa va obtenir el segell Miteco, atorgat pel Ministeri de Transició Ecològica per a aquelles empreses que calculen, redueixen i compensen la seva petjada, sent una de les primeres empreses pertanyents al sector farmacèutic que ho aconsegueix.

A més a més, a nivell global, la companyia ha invertit 9.736 milions de dòlars per procurar una sanitat més accessible, mentre que a Espanya la companyia invertirà uns 800 milions d’euros d’aquí a 5 anys en un nou centre europeu de R+D a Barcelona, sempre que la situació al país continuï sent estable. Això suposarà la creació de 1.000 nous llocs de treball altament qualificats a Espanya.