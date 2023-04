Aproximadament, un 47% de les dones pateixen síndrome genitourinària durant la menopausa i fins a un 70% no ho consulten malgrat tenir un gran impacte en la qualitat de vida.

Aquesta síndrome, considerada així des de fa només 10 anys, és un conjunt de símptomes provocats per la disminució d'estrògens i altres hormones sexuals que es produeixen durant la menopausa. Les molèsties poden afectar tant la vagina i els genitals externs, com la bufeta o la uretra.

Símptomes de la síndrome genitourinària de la menopausa

Els especialistes de la Societat Espanyola de Ginecologia (SEGO) descriuen els principals símptomes que aquesta síndrome provoca a la població femenina durant el climateri:

La sequedat vaginal és descrita per les pacients com la molèstia més incòmoda Manca de lubricació durant les relacions sexuals Dolor durant les relacions sexuals (disparèunia) Picor i irritació Menor desig sexual Molèsties en orinar Infeccions urinàries Incontinència

Tot i les molèsties que causa i la pèrdua de qualitat de vida que provoca, encara són moltes les dones que, malgrat patir un o més d'aquests símptomes, no van a consulta.

Entre les raons d'infradiagnòstic que assenyalen els ginecòlegs destaquen, per una banda, una “fallida en la comunicació entre metge i pacient”, i també el desconeixement sobre aquesta síndrome entre la població femenina.

Així, aquelles dones que estiguin sota tractament d'anticonceptius orals, que hagin tingut una cirurgia ginecològica, que hagi patit una menopausa precoç, o que a causa d'un tumor hagin rebut tractaments de radioteràpia o quimioteràpia, també poden patir les molèsties d'aquesta síndrome genitourinària.

També pot aparèixer durant el postpart o el període de lactància, pel consum de determinats fàrmacs (com antidepressius) o en fumadores.

Tractaments per millorar la qualitat de vida de la dona

Encara que, la síndrome genitourinària de la menopausa no és considerada com una síndrome de gravetat, sí que afecta de forma considerable la qualitat de vida de les dones. I per abordar els símptomes, els especialistes en ginecologia disposen de diversos tractaments:

El tractament de primera línia en casos més lleus són els hidratants i lubricants vaginals , indiquen des de la SEGO. La varietat d'aquests productes al mercat permet que cada pacient esculli el més convenient en cada cas.

, indiquen des de la SEGO. La varietat d'aquests productes al mercat permet que cada esculli el més convenient en cada cas. Una altra alternativa és la teràpia hormonal local, mitjançant òvuls o cremes amb petites dosis d'estrògens. Aquests fàrmacs es fan servir en els casos moderats.

mitjançant o cremes amb petites dosis d'estrògens. Aquests es fan servir en els casos moderats. Làser vulvovaginal. Una tècnica relativament nova que permet la producció de col·lagen i la renovació de les cèl·lules de la zona vaginal.

Una tècnica relativament nova que permet la producció de col·lagen i la Ús d'ospemifè, el primer tractament no hormonal per tractar la síndrome genitourinària de forma oral. Està indicat en dones postmenopàusiques que no es poden tractar amb estrògens.

Però, a més de totes aquestes alternatives terapèutiques, els ginecòlegs de la SEGO estan d'acord que hi ha un altre element fonamental per a les dones amb síndrome genitourinari de la menopausa: els hàbits saludables.

En aquesta línia, els especialistes fan algunes recomanacions a les dones que comencen a patir aquestes molèsties: