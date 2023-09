Fer dieta cada vegada està més de moda, però no sempre fa falta i a vegades, o sovint, les fem perquè volem ser encara millors del que som i això per què succeeix? Perquè volem agradar als altres, ja que les xarxes socials i la televisió, fa un ús excessiu de cossos perfectes, tot i ser una fal·làcia, perquè els cossos perfectes no existeixen. En aquest article, t'expliquem els perills de fer una dieta 'detox'.

Poden haver-hi cossos diversos, amb més pit, menys, amb cel·lulitis, sense, amb cul o sense, amb panxa o amb tauleta, amb uns ulls grossos, llavis petits, nas xato... La varietat és infinitament gran i cada persona té la seva pròpia bellesa. La sexualització dels cossos, tant masculins com femenins fa que cada vegada hi hagi més trastorns psicològics envers l'alimentació i el cos, passant per persones que pateixen trastorns alimentaris a persones que van al gimnàs diàriament i només prenen batuts o, persones que s'operen, es maquillen o es vesteixen d'una forma molt extremada, per tal d'aparentar i ser algú que no són, realment.

Segons la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG), Espanya té entre un 4,1% i un 6,4% de joves entre 12 i 21 anys que pateixen trastorns alimentàris

Les dietes es recomanen fer a persones que realment ho necessitin per salut i si tens uns quilets de més o algun mixelín també pots buscar alternatives, però sempre saludables, combinant esport amb una bona alimentació, però sempre sense tocar els límits, que són molt fins i moltes vegades no es veuen.

La moda de les dietes restrictives o depuratives ('detox') per arribar al pes desitjat en un temps rècord són les que estan en auge, a part de les operacions i retocs estètics, cada vegada més a l'abast de qualsevol persona amb uns ingressos de renda mitjana.

Està molt bé cuidar-se, estimar-se i voler millorar, però compte en sobrepassar els límits, aquí és quan hi ha el perill de patir un trastorn mental i és més freqüent del que creiem quan parlem de cossos i alimentació.

En què consisteix una dieta 'detox'

És una dieta que serveix per lliurar el cos de toxines i, per perdre pes i volum d'una forma ràpida. Aquestes dietes es fan quan portem una etapa en què hem menjat malament, d'aquesta manera ajudem el nostre aparell digestiu a fer el seu procés d'una forma lleugera i sense sobrecarregar-lo. El cos per si sol ja elimina les toxines a través de la suor, digestió... Però a vegades, necessita una ajuda per descansar i eliminar els excessos d'estiu, Nadal... segons la revista Clara.

La duració de la dieta dependrà del nostre menú i ens ho dirà un nutricionista, tot i que, moltes vegades, aquestes dietes no estan fetes per nutricionistes professionals i aquí apareixen els perills. A més, poden portar moltes contraindicacions, com l'efecte rebot, pèrdua de massa muscular... I si no ho combinem amb esport i no tenim tots els nutrients necessaris, ens pot portar un problema de salut molt greu.

Com ha de ser una bona dieta

Ha de contenir tots els nutrients necessaris pel nostre dia a dia , combinant varietat: peix, carn, verdures, fruites ...

, combinant varietat: ... Les porcions han de ser racionals, ni molt grans ni molt petites. Aquí us deixem un plat amb les porcions necessàries per mantenir el nostre cos en perfectes condicions físiques i mentals

No hem de restringir aliments, només els que són perjudicials per a la salut com els ultraprocessats

Hem d'adaptar el nostre menú al nostre ritme de vida i edat: sedentaris, esportistes, estudiants...

Segons l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), les dietes 'detox' són considerades com a riscos emergents nutricionals, ja que tenen un alt contingut d'oxalats, els quals poden reduir la quantitat de calci, ferro o potassi, portant el nostre cos a un estat límit.

Així doncs, el més important és cuidar la nostra autoestima per aconseguir estimar-nos tal com som. Millorar amb ajuda de nutricionistes professionals i, fer esport moderat i regular també ens ajudarà a sentir-nos millor, al mateix temps que creem uns hàbits i unes rutines que ens ajudaran a mantenir un benestar físic i mental. La salut mental és primordial per aconseguir el que volem, cuidem-la!