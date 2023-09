Avui, 21 de setembre, és el Dia Mundial de l'Alzheimer i s'ha de celebrar per a totes les persones que l'han patit, l'estat patint i el patiran en un futur. Aquesta malaltia, moltes vegades és difícil de diagnosticar, tot i que, cada vegada gràcies a les noves investigacions i noves tecnologies és més fàcil relacionar diverses patologies segons certs patrons de salut o conducta.

Les dones solen representar el 63% dels casos i un 61% dels mateixos es diagnostica en fase inicial, dades de l'Institut d'Assistència Sanitària de la Regió de Girona

Segons un estudi de la son, si no dormim bé, falta de qualitat de son, ni les hores necessàries, estarem provocant la interrupció de les ones lentes del son profund, la qual cosa farà que la nostra memòria es vegi ressentida i es poden elevar els nivells de la proteïna beta-almiloide, la qual està vinculada directament amb l'Alzheimer. Així doncs, dormir adequadament és fonamental per prevenir aquesta terrible malaltia.

Si pateixes d'insomni agut és aconsellable que vagis al teu centre mèdic de confiança per tractar-ho i evitar que es faci crònic. L'estrès, l'ambient, les rutines... Hi ha un seguit d'afers que són recomanables millorar si volem aconseguir un son reparador:

Evita les pantalles abans d'anar a dormir

No facis sopars copiosos

La pràctica d'esport al vespre és desaconsellable perquè t'activa

Fer dutxes d'aigua calenta és favorable per relaxar el cos

Sopar 'light' i dues hores abans d'anar a dormir és l'ideal per poder fer una bona digestió

A Girona l'any passat, el 2022 es van diagnosticar 5.716 nous casos d'Alzheimer, segons l'IAS

Científics del centre d'investigació BBRC de la Fundació Maragall i de l'Hospital del Mar de BCN validen nou biomarcadors variants de la proteïna Tau, per diagnosticar la malaltia d'una forma precoç i només amb una anàlisi de sang. A més, el neuròleg Albert Puig-Pijoan de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, deixa clar que no es descartarà l'opció, actual, de la punció lumbar com a prova estàndard pel diagnòstic de la malaltia.

Els avenços no paren de millorar envers l'Alzheimer

L'any passat va aparèixer un fàrmac experimental japonès que podia reduir en un 27% la progressió de l'Alzheimer. D'aquesta manera es podria frenar el deteriorament neurològic i cognitiu de la malaltia. Aquest medicament és 'Lecanemab'.

'És el primer medicament que modifica el curs natural de l'Alzheimer', segons el director de la Fundació Pasqual Maragall.

Aquest estudi va començar el 2019 i va acabar a finals de 2022. L'empresa farmacèutica japonesa, Eisai, va presentar el seu estudi i les seves conclusions al congrés d'assajos clínics sobre l'Alzheimer a San Francisco el 29 de novembre. El mes de gener de 2023 les autoritats de la FDA americana van donar el vistiplau al medicament per comercialitzar-lo als EUA a principis de juliol. El Japó també l'està comercialitzant, ja que ha estat aprovat per les autoritats competents. Actualment, s'està revisant per l'Agència Europea de Medicaments (EMA) per la seva autorització a Europa.