Tenir un fill et canvia la vida, però des que et quedes embarassada fins al moment en què dones a llum. Però aquí no acaba la cosa, tenir un fill és per a tota la vida i això comporta molts dubtes en molts àmbits. Com em canviarà el cos? Hauré de deixar de treballar? Podré continuar fent esport? I podré tenir sexe mentre dura l'embaràs? Preguntes que, moltes ens hem fet en algun moment de la nostra vida, si hem pensat o parlat de formar una família amb fills. Desmuntar els mites de l'embaràs i el sexe serà un dels objectius d'aquest text.

Quan les dones ens quedem embarassades, les hormones es tornen boges i el nostre cos canvia a poc a poc, fent un canvi radical a mitjans i final d'embaràs i, quan ja hem donat a llum, el cos queda igual? La realitat és que no! Sí que pots tornar a posar-te en forma, tot i que, els pits o les estries per exemple, ni quedaran iguals ni desapareixeran si no ens fem retocs o operacions estètiques. Així doncs, com se sent una dona quan està embarassada i veu que li canvia el cos i després no tornarà mai més a ser el mateix? El desig s'hi pot veure perjudicat? Si, però depèn de nosaltres i la nostra parella mantenir la passió i cuidar-nos emocionalment i físicament, dins els nostres paràmetres.

Però ara anem pel tema del sexe en ple embaràs

La veritat que els dubtes són infinits, 'li faré mal al fetus', 'quina postura puc fer i quina no'? Parlar d'aquest tema amb el teu ginecòleg pot ser una mica incòmode si no hi tens confiança o és un home i et fa vergonya preguntar-li.

Les dades són clares i aterridores, un de cada 4 embarassos acaba amb avortament, segons Montse Iserte, psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Així doncs, és normal voler evitar tenir sexe amb la parella, però podràs estar quasi 9 mesos sense tenir-ne?

La sexòloga ens explica que en un embaràs sense complicacions tenir sexe pot ser positiu. La por més gran és quan hi ha penetració, segur que li faré mal al fetus i no és així perquè està dintre l'úter, impossible accedir-hi amb el penis. Una altra preocupació és que quan una dona té un orgasme, pateix contraccions a l'úter i això pot fer pensar que amb les contraccions poden patir un avortament. Tot i que, segons els metges si tens un embaràs normal i no de risc, pots practicar sexe sense problema; l'únic "problema" que tindràs serà que com més panxa, les postures seran més difícils de fer o us haureu d'adaptar a un sexe més convencional.

A més, quan ens toca donar a llum i el bebè no té ganes de sortir, mantenir relacions sexuals pot ser positiu per diverses raons:

Les contraccions que tindrem a l'hora de l'orgasme, poden ajudar

que tindrem a l'hora de l'orgasme, poden ajudar El semen porta prostaglandina, la mateixa substància que porta el que ens posen si ens han d'induir el part, així que, ejacular dins la vagina és una bona opció

Les millors postures per tenir sexe quan tens la 'panxeta' més gran

' El gosset', a quatre grapes

a quatre grapes 'La cullereta' , el noi darrere abraçant-te

, el noi darrere abraçant-te 'Cow girl', la noia a dalt asseguda

la noia a dalt asseguda Tombada amb un coixí al cul o part baixa de l'esquena, així hi haurà una elevació de la pelvis

Recorda, si el metge t'aconsella no tenir sexe, li hauràs de fer cas. Això només succeeix en embarassos de risc. Així que el millor és consultar amb el teu ginecòleg o ginecòloga.