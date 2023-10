Quan fa calor, tendim a augmentar el consum de begudes gasoses i cerveses, i en els darrers anys, la tendència de les cerveses amb llimona, com ara les Radler i Shandys, s'ha popularitzat. Davant això, l'OCU ha emès una alerta per als consumidors, assenyalant que les cerveses amb llimona "no són el que semblen", ja que "tenen poca llimona i molt refresc amb sucre".

Per tant, l'Organització qüestiona que aquestes cerveses siguin una alternativa més sana davant de la cervesa convencional. Tot i que, tenen menor contingut alcohòlic, la seva composició inclou més sucre i, per tant, més calories.

I és que, com apuntava l'OCU, han investigat cinc cerveses amb llimona en llauna del mercat i han observat un excés d'additius i aromatitzants, en comptes de suc de llimona

Són cerveses amb un percentatge d'alcohol que pot variar entre el 2 i el 3,2% en volum, fet que suposa la meitat d'una cervesa tradicional. Mentre que en relació amb la quantitat de suc, la Radler Perlenbacher (Lidl) per exemple no porta suc, sinó aromes. I les que sí que el porten com la Damm Lemon, porten un percentatge molt petit. En el seu cas, només porta un 0,4% de suc. En canvi, Radler Ambar i Radler Saerbrau (Carrefour) contenen un 5% de suc.

D'altra banda, hi ha les Shandy, que no compten amb cap percentatge de suc de llimona al seu interior. Només porten aromes.

I finalment, les 0,0 amb llimona que no superen el 4% de llimona.

És comú creure que aquestes variants de cerveses són més beneficioses que una de tradicional. Tot i que, aquestes cerveses tenen menys alcohol en comparació amb una d'estàndard, s'elaboren amb begudes gasoses ensucrades:

Les Radler, per exemple, tenen una aportació calòrica que supera la d'una cervesa convencional: tenen de mitjana un 12% més, equivalent a unes 145 kcal per llauna.

per exemple, tenen una tenen de mitjana un 12% més, equivalent a unes 145 kcal per llauna. Les Shandy, per la seva banda, retallen el nivell d'alcohol i disminueixen les calories a unes 110 kcal per llauna, és a dir, un 15% menys que una cervesa comuna.

per la seva banda, per llauna, és a dir, un 15% menys que una cervesa comuna. Les Radler 0.0% contenen 89 kcal per llauna, cosa que representa un 32% menys en comparació amb una cervesa estàndard.

Sens dubte, la variant 0,0% amb llimona es presenta com l'opció més sana. Tot i això, cal assenyalar que una llauna de cervesa amb llimona podria tenir un contingut de sucre similar al de tres paquets de sucre. Hi ha variants amb edulcorants que busquen reduir el sucre, però això implica afegir substàncies com l'acesulfam K o la sucralosa, que, segons l'OCU, no són aconsellables.