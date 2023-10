L'hospital Trueta de Girona ha posat en marxa la nova unitat d'hospitalització a domicili com a alternativa equiparable a l'ingrés convencional. Es tracta d'una modalitat assistencial on els professionals sanitaris hospitalaris proporcionen un tractament actiu al pacient a casa seva i, a la vegada, es contribueix a la optimització dels recursos d'espai i assistencials del centre. Inicialment, es proposarà que s’acullin a aquesta modalitat assistencial les persones majors de 18 anys procedents del Servei d’Urgències Generals que requereixin ingrés hospitalari, que estiguin clínicament estables i que disposin d’un cuidador a casa la major part del dia. Es calcula que la nova unitat podrà assumir més de 1.200 pacients l'any.

En tots els casos, el domicili ha d’estar dins l’àrea d’influència del Trueta (àrees bàsiques de salut de Girona, Sarrià, Celrà i Pla de l’Estany) amb una distància màxima entre el domicili i l'hospital de 30 minuts.

La unitat dependrà funcionalment del Servei d’Urgències Generals i estarà integrada per personal amb un perfil multidisciplinari, que inclou personal de medicina, d’infermeria, d’administració i de farmàcia hospitalària; tots en estreta col·laboració amb altres especialitats hospitalàries. D'altra banda, la unitat s’ha estructurat de manera que els pacients en règim d’hospitalització domiciliària gaudeixin d’una cobertura assistencial 24 hores al dia, set dies a la setmana, els 365 dies de l’any.

Pel que fa al funcionament assistencial, en el moment de l’ingrés s’establirà un programa de visites mèdiques i d’infermeria segons la patologia del pacient, que podrà modificar-se segons la seva evolució. Tant el pacient com el cuidador tindran un número de contacte telefònic específic per a consultes, dubtes o incidències. Una vegada la persona estigui recuperada, es donarà l’alta mèdica i infermera al pacient.

Es calcula que la unitat podria assumir més de 1.200 pacients per any. La mesura permetrà disminuir el nombre d’estades hospitalàries (l’any 2022 el Trueta va atendre 78.244 usuaris a Urgències, dels quals el 14% van quedar ingressats) i, a la vegada, es mantindrà una atenció assistencial continuada i "de qualitat en el millor espai terapèutic per al pacient, perquè li proporciona comoditat i potencia la seva autonomia funcional".