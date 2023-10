Un plaga de xinxes a París està provocant una emergència sanitària a la regió. Cinc centres escolars tancats per la presència d'aquests insectes, locals i carrers, inundats de cartells informant sobre la plaga i un munt de matalassos llençats a les escombraries. La veritat és que, la imatge de París està en un moment de crisi.

L'alcaldessa Anne Hidalgo ha demanat ajuda al govern central per tal de poder combatre aquesta plaga que està inundant els carrers de por i malestar

Diversos països estan alerta davant aquesta amenaça real, ja que les xinxes es traslladen amb facilitat, gràcies al transport públic, per exemple. Sembla un acudit, però no ho és! Les persones viatgem amb transport públic i, en el cas de tenir xinxes a la roba, per exemple, aquestes s'enganxaran a les peces de tela del vehicle: seients, per exemple. D'aquesta manera qui s'assegui allà més tard, rebrà la presència inesperada d'aquest insecte tan poc atractiu per l'humà i pels animals.

Londres ha afirmat que pot ser que la plaga arribi a la capital britànica

L'alcalde de Londres ha fet les gestions pertinents amb la xarxa de metro per tal d'adoptar mesures per evitar la propagació d'aquests insectes en la seva localitat. Tot i que, és molt difícil, ja que el transport públic de París està molt afectat per les xinxes.

Dades a Espanya sobre xinxes

Durant aquest 2023, les plagues de xinxes a Espanya han augmentat un 71%, segons Anticimex, empresa especialitzada en plagues. A Barcelona, Madrid i Granada n'hi ha hagut.

Per què estan apareixent amb tanta freqüència?

La doctora en ciències biològiques, infermera i experta en entomologia sanitària, Rosario Melero-Alcíba, ens explica que, aquests insectes s'aprofiten del clima, de l'entorn i del bon temps. Que faci un clima calorós fa que aquests insectes puguin sobreviure durant més temps, provocant un augment considerable de l'espècie, ja que tenen més temps per reproduir-se i viure.

El tabú de la societat

Tenir polls, xinxes o sarna és una situació que se sol tractar de forma individual, però s'hauria de tractar de forma comunitària, per tal de poder acabar amb el contagi i la propagació dels insectes.

Si hem viscut alguna situació de polls, xinxes o sarna és normal passar vergonya, tot i que, no és culpa nostra, ni tampoc és per falta d'higiene, en la majoria dels casos. Aquests insectes es propaguen sense miraments.

En el cas de patir-ho en una comunitat, s'ha d'avisar als veïns per fer una neteja comunitària, i no únicament en un pis, ja que, a través dels conductes, aniran a l'habitatge del costat i la plaga anirà creixent i no acabarà. La fumigació és necessària en l'àmbit comunitari i no només individual, això també succeeix amb les paneroles.

Si hi ha més blocs o cases afectades, s'ha de comunicar a l'Ajuntament, per tal que prengui les mesures oportunes, juntament amb sanitat, si no col·laborem serà impossible acabar amb les plagues d'insectes, segons Melero-Alcíbar.

La plaga de París, arribarà a Catalunya?

Les xinxes poden desplaçar-se per conductes de llum, canonades, telèfons... A més, el transport públic fa molt fàcil el seu trasllat, ja que, elles es posen a la roba: motxilles, jerseis... I quan arriben a un lloc nou, comencen a desplaçar-se a la recerca de noves víctimes.

Les comunicacions entre París, Bilbao, Madrid, Barcelona o Girona són molt freqüents, així doncs, pot ser que ja estiguin aquí, segons Melero-Alcíbar.

Com identifico les xinxes?

Aquests insectes piquen de nit, mentre dormim. Normalment, aquestes picades són doloroses i piquen. A més, quan ho fan, no només et piquen una vegada, sinó que ho fan tres o quatre vegades i en línia. D'aquesta manera pots detectar la seva presència.

També és important destacar que, de dia, també poden picar si tenen molta gana

Si estàs patint una picada d'aquestes característiques el més convenient és que vagis al metge perquè segurament necessitaràs antihistamínic. A més, així serà més fàcil detectar si apareix un brot i saber què fer davant la presència d'aquests insectes a casa teva.