La mosca negra s'ha convertit en tota una tortura per als ciutadans d'Andalusia, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid i Múrcia, on s'ha estès com una plaga. Es tracta d'un insecte diürn, que pot volar llargues distàncies i pica a qualsevol hora del dia entre els mesos de maig i octubre.

La Comunitat de Madrid, adverteix en un comunicat, que la mosca negra s'ha detectat a la confluència dels rius Henares i Jarama. Afecta els municipis d'Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Millora del Camp, Rivas-Vaciamadrid, Sant Ferran d'Henares, Torrejón de Ardoz i Velilla de Sant Antoni.

A què es deu el seu augment?

No és el primer estiu que la mosca negra és un autèntic maldecap per als habitants de les zones més afectades.

I és que, els canvis mediambientals que s'han produït en els últims anys, al costat de la millora de la qualitat de l'aigua dels rius, s'ha convertit en l'hàbitat ideal d'aquests insectes.

Són una mica més petites que la mosca habitual (mesuren entre tres i sis mil·límetres). Com expliquen des de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), "compten amb una boca en forma de serra què produeix una ferida en la pell on inoculen la saliva, deixant com a marca un punt vermell a més de la inflamació".

És important recalcar que la mosca negra no pica, sinó que mossega. No ens adonarem que ens han picat fins a hores més tard, ja que a més injecta un anestèsic.

Són les femelles les que ens mosseguen, perquè necessiten sang per al desenvolupament dels ous. Erosionen la pell de la seva 'víctima', la qual cosa provoca una inflamació i un intens dolor en tallar la pell. La durada de les ferides es prolonga durant una setmana. La saliva pot causar una reacció al·lèrgica a les persones més sensibles.

La mosca negra pot transmetre alguna malaltia?

Malgrat que la mossegada és molt dolorosa, no cal preocupar-se perquè no transmet cap malaltia a Espanya. No obstant això, tal com subratllen des de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, "s'ha detectat que, en alguns dels municipis afectats per la seva presència, el nombre de consultes per picades d'insecte en els centres de salut és major a la mitjana de la resta".

Com ja s'ha comentat, no és un problema únic de la capital espanyola, ja que hi ha casos similars en altres comunitats autònomes com a la conca del riu Ter (Girona) oa la confluència dels rius Ebre, Cinca i Segre (Aragó).

Això sí, no es recomana utilitzar polseres antimosquits perquè "la seva eficàcia està molt qüestionada", encara que des de SEMES indiquen que "el millor repel·lent per a la mosca negra és el DEET (Dietiltouamida) i també podria ser eficaç el citriodiol ".

Com evitar les picades?