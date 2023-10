La pèrdua de cabell pot produir-se per diverses raons: estrès, alopècia... Tot i que, normalment, els homes la pateixen per motius genètics. Aquesta pèrdua de cabell provoca malestar a molts homes, perquè fer el canvi de tenir cabell a no tenir-te, estèticament i emocionalment et fa veure't i sentir-te diferent. Tot i que, cada vegada més homes opten per rapar-se si comencen a patir símptomes d'alopècia.

La calvície es pot solucionar amb el trasplantament capil·lar, en alguns casos Les dones perden molt més cabell que els homes, però la diferència és que el cabell dels homes, per causes genètiques, es va fent més fi, dèbil i curt, provocant la seva desaparició. Aquest procés s'anomena miniaturització i és irreversible. Dones i homes prefereixen primeres cites diferents Si decideixes rapar-te i lluir un nou aspecte, pensa que tot i no tenir cabell, també t'has de cuidar, però ara la pell. És molt important hidratar la teva calba i protegir-te del sol perquè et pot produir diversos problemes de salut si no ho fas correctament. El passat dissabte 7 d'octubre va ser el Dia Mundial dels Calbs Que et toqui el sol directament, sense la protecció del cabell pot fer que pateixis una insolació més ràpidament, irritació o cremades, arrugues, taques i fins i tot, càncer de pell. Segons la doctora Montserrat Salleras, Cap del servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, del grup Quironsalud, els homes calbs acaben patint tumors cutanis perquè no s'han cuidat la pell del cap. Com cuidar el meu cuir cabellut: 3 consells imprescindibles 1. Tot i no tenir cabell, el nostre cuir cabellut continua produint grassa. Així doncs, s'ha de continuar rentant el cap igual que una persona amb cabell, amb xampú. No hi ha un número de vegades estipulat envers quan ens hem de rentar el cap, això ja dependrà molt de l'estil de vida de cada persona. Consell: és important no utilitzar el gel de dutxa pel cap, ja que ens ressecaria la pell 2. Abans de sortir de casa, t'has de posar crema solar de protecció alta al cap. Això ho has de fer sempre, tot i que, no sigui estiu. Si plou o està núvol també és imprescindible, segons la doctora Salleras. Consell: posar-se una gorra o un barret també pot ser una solució I a l'hivern, per evitar patir sequedat i fred, és recomanable utilitzar un barret de llana. TikTok desencadena la febre per la cosmètica entre les nenes: joc o pressió estètica? 3. Hidratar-se la calba amb crema facial o amb 'oil-free' serà essencial per evitar la tibantor i sequedat, a més de protegir i evitar patir brillantor al nostre cap. I si ets de les persones que et rapes el cap, posar-te 'aftershave' just després, serà una solució perfecta. Consell: recorda que les cremes o productes han de ser sense alcohol, ja que et podrien irritar la pell Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona